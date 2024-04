Detienen a ‘Fofo’ Márquez en el Estado de México: Acusan al influencer de golpear a una mujer

La Fiscalía del Estado de México confirmó la detención del influencer, ‘Fofo’ Márquez, acusado de golpear a una mujer en un estacionamiento de Naucalpan.

“Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de México, con la colaboración de la CONAHO y de la Policía Naucalpan, detuvieron al creador de contenidos de redes sociales, Rodolfo “N” alias “Fofo”, quien presuntamente agredió a una mujer en calles de la Colonia La Brisa de este municipio.

La detención se dio después de que distintos usuarios en redes sociales reportaron que el influencer golpeó y pateó a una mujer.

“El detenido fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla a disposición de la Autoridad Jurisdiccional quien determinará su situación jurídica, se le debe considerar inocente hasta que exista una sentencia de condena en su contra”, informó la Fiscalía en redes sociales.

'Fofo' Márquez fue detenido en el Estado de México. (Foto: Fiscalía Edomex)

¿Qué pasó con ‘Fofo’ Márquez?

Distintos usuarios de redes sociales reportaron que el influencer, ‘Fofo’ Márquez, golpeó a una mujer en un estacionamiento.

Diversos usuarios compartieron el video de una mujer con la cara ensangrentada, quien fue auxiliada por dos personas después de ser agredida por el influencer.

Según los videos que fueron difundidos en X, la agresión sucedió en el estacionamiento de San Mateo, Naucalpan, Estado de México.

La mujer relató que después de pegarle accidentalmente al espejo del auto del agresor, le dijo que llamaría al seguro para qué lo arreglarán.

El influencer 'Fofo Márquez' fue acusado en redes sociales de agredir a una persona. (Foto: YouTube / @FOFOMARQUEZ1)

“Déjame, voy por mi papel, que le voy a llamar al seguro. Al entrar el espejo se golpeó, me bajo y la chava no se baja. Le comentó, cuando vengas aquí trata de meter tus espejos, porque quedamos muy justitos. El chavo creyó que yo me iba a ir, me imaginó, déjame sacar mis papeles. Que se me hace que no y ahí empezó a patearme”, informó la víctima.

En redes sociales circulan algunos videos donde mostraron como el agresor huyo en su auto, después de golpear a la mujer, mientras le pedía sus acompañantes que se arrancaran.

En un segundo video, se puede ver como dos hombres intentaron detener al influencer, pero no obtuvieron buenos resultados.

Mientras algunos intentaron ayudar a la mujer, también fueron agredidos por Rodolfo Márquez, quien intentó patearlos antes de huir en su auto.