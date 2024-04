Abogado de ‘Fofo’ Márquez habla de acusación por tentativa de feminicidio: ‘Defiendo el debido proceso’

Abril ha sido un mes complicado para el creador de contenido conocido como ‘Fofo’ Márquez, quien fue vinculado a proceso el pasado 10 de abril por el delito de tentativa de feminicidio en contra de una mujer, quien ha contado su versión en diversas entrevistas.

Durante las audiencias que se realizaron en semanas pasadas, el abogado de Rodolfo ‘N’, llamado Erik Rauda, compartió recientemente un video en el que habla más sobre el caso que él mismo consideró complicado por varios factores de tipo jurídico.

En el clip, que subió a sus redes sociales, comienza hablando de todas las críticas que ha recibido por defender a ‘Fofo’, señalado también de supuestamente agredir a un escolta que perdió un ojo.

“Defender no es sinónimo de impunidad. Yo, señores, yo no defiendo la impunidad”, inició Rauda, para después explicar por qué está defendiendo al youtuber.

Publicación de Erik Rauda en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

¿Por qué Erik Rauda defiende a ‘Fofo’ Márquez? Abogado defiende el debido proceso

Rauda acepta en el video que su cliente cometió un acto por el cual debe pagar, sin embargo, asegura que este debería ser condenado correctamente, no por un delito que él no habría cometido, como lo es el de feminicidio en grado de tentativa.

“El señor ‘Fofo’ Márquez realizó un acto que tiene que ser sancionado (…) pero tiene que ser sancionado por el acto que cometió, no por la persona que es o quién fue (…) (sino) por lo que sucedió ese día, 22 de febrero (…) defiendo la legalidad y el debido proceso”, explicó.

Para el encargado de defender a ‘Fofo’ en contra de la denuncia interpuesta por Edith ‘N’, el hecho de defender que el proceso legal de su cliente se realice de forma correcta es lo que quiere, no justificar ni negar que, según videos de seguridad, golpeara a dicha mujer.

'Fofo' Márquez se encuentra actualmente en prisión preventiva. (YouTube / FOFO MARQUEZ)

¿Carta de la mamá de ‘Fofo’ fue estrategia? Abogado responde

En el clip, con poco más de seis minutos de duración, el licenciado en Derecho abordó el tema de la carta que escribió Sandra, mamá de ‘Fofo’ Márquez, para disculparse con la mujer a la que habría agredido su hijo, pues en redes sociales usuarios sugirieron que forma parte de la estrategia legal.

Contrario a eso, Rauda mencionó que el texto difundido el pasado 11 de abril no tiene ninguna carga legal gracias a la tipificación del delito por el que el influencer sigue en prisión preventiva, así que no tiene sentido que se lo atribuyan.

“La carta nada va a impactar en el procedimiento penal, no hace diferencia esa carta en el procedimiento ni a favor, ni en contra. La acusación es muy seria, a ‘Fofo’ Márquez lo están acusando de tentativa de feminicidio, no procede el perdón, no procede los acuerdos reparatorios, no hay salidas alternas ese delito”, aseguró.

Carta que la mamá de 'Fofo' escribió para disculparse con Edith 'N'. (Foto: Facebook @erikrauda)

¿De qué se habló en la audiencia de ‘Fofo’ Márquez por tentativa de feminicidio?

Antes de llegar al siguiente punto de su video, Erik Rauda señaló que el caso ha sido complejo, por lo tanto, la solución a la que se llegue será igual de complicada. “No hay camino y no hay una ruta establecida, existen varias formas de atacar este problema”.

El defensor de Rodolfo ‘N’ explicó que en la audiencia donde se le dictó la vinculación a proceso, se trataron tres puntos principales por alrededor de cuatro horas, pues debían cerciorarse de que existían o no las pruebas suficientes.

“El primer punto tenía que ver con la tentativa; es obvio, naturalmente tengo que defender ese punto, la causa ajena que impidiera que Rodolfo consumara el delito de feminicidio, eso fue el debate. Discutimos lo de la puesta en peligro del bien jurídico tutelado, si se había puesto o no en peligro la vida (de la víctima) (…) también el tema de violencia de género, si Rodolfo efectivamente la golpeó por el hecho de ser mujer y eso es lo que estuvimos analizando”, explicó.

Tras hablar de dichos puntos por varias horas, se decidió poner en receso la audiencia por un periodo de 15 horas, lo cual no es normal para casos como el de ‘Fofo’, de acuerdo con su abogado.

El creador de contenido conocido como 'Fofo' fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. (FGJEM / YouTube / FOFO MARQUEZ)

“La ley establece que el tiempo máximo que puede tomar el juez para poder determinar una situación jurídica como estas son dos horas. Imagínense, qué grado de dificultad para la juez llegar a tomar una decisión que le tomó 15 horas... para mí es inédito”, admitió.

A pesar de que Rodolfo fue vinculado a proceso, este todavía no acaba ya que existen algunos recursos legales de los que podría valerse la defensa del creador de contenido. Además, Edith ‘N’ tiene un plazo de mes y medio para aportar más elementos en la investigación complementaria y, con ello, definir con más exactitud la situación jurídica de ‘Fofo’ Márquez.