¿De qué murió Lorena Velázquez? Su hijo Eduardo Novoa habla de cómo fueron sus últimos meses

La muerte de Lorena Velázquez, ocurrida el pasado 11 de abril, resultó sorpresiva no solo para todos aquellos que siguieron de cerca su trabajo o la industria del espectáculo mexicano, también para Eduardo Novoa, su único hijo, quien compartió más detalles sobre los últimos meses de la vida de su madre.

Inicialmente, el deceso de Lorena fue dado a conocer la Asociación Nacional de Actores (ANDA), quienes enviaron sus condolencias a todos los allegados de la destacada artista.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Lorena Velázquez. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en Paz”, compartió en sus redes sociales.

Hubo información que circuló en algunos medios donde aseguraban que la actriz de Santo vs. Las mujeres vampiro (1962) murió por problemas respiratorios, pero fue su hijo, Eduardo Novoa, quien aclaró lo relacionado con la muerte de su famosa madre.

Eduardo Novoa durante su llegada a la agencia Funeraria J. García López para dar el último adiós a su madre Lorena Velázquez. (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Hijo de Lorena Velázquez revela cómo murió la actriz

Durante la tarde-noche del viernes se despidió a Lorena Velázquez en una funeraria de la Ciudad de México a la que acudieron algunos medios de comunicación, mismos que platicaron con Eduardo Novoa Villar, único hijo de la reconocida actriz.

Novoa reveló que todo fue muy repentino, pues cuando él llegó a su casa, María Concepción Villar y Dondé, mejor conocida como Lorena Velázquez, ya habría fallecido.

“Cuando yo la encontré estaba dormida, como siempre se duerme (por las tardes), la cosa es que yo llegaba, le agarraba la mano y ella abría los ojos. Esta vez no los abrió (y) entendí muchas cosas; unas creativas, unas muy bonitas y planeo aterrizar todo eso que entendí en ese momento”, aseguró.

Eduardo Novoa habló con la prensa sobre la muerte de su mamá, Lorena Velázquez. (Cuartoscuro / Mario Jasso)

También mencionó que, si bien fue sorpresivo, la actriz no se sentía cómoda con la etapa de vida que estaba pasando. “Ella estaba declarando que ya el ‘octavo piso’ no le gustaba, acorde a lo que ella había vivido también, es comprensible”, dijo.

“Se durmió y se quedó eternamente en ese estado”, agregó.

¿Cuál era el estado de salud de Lorena Velázquez? Eduardo Novoa revela los problemas de la actriz

Meses antes de fallecer, Lorena Velázquez ya presentaba problemas de audición, según reveló su hijo. Derivado de esta situación, sufrió una caída al perder el equilibrio.

“Llegamos al médico para ver si se había fracturado algún hueso, que eso si es letal a su edad; no tenía nada de fractura. Llegamos a la casa y después se le hizo una llaga, la volví a llevar al hospital para tratar la llaga, le volvieron a hacer radiografías y no había fractura, era un cuadro depresivo”, explicó.

Lorena Velázquez con su hijo, Eduardo Novoa, hace algunos años. (Foto: Instagram @creaturepixel)

De acuerdo con Novoa, la depresión bajo la que estaba la actriz de El Privilegio de Amar (1998) duró alrededor de dos meses y medio a tres.

Lorena Velázquez tenía problemas respiratorios

Eduardo Novoa aceptó que su madre también tenía problemas en las vías respiratorias, situación que influyó en la modificación de algunos hábitos que tenía, como fumar.

Además, el estado de salud de su madre, que ya se encontraba delicado, le hizo quedarse más cerca de ella para ofrecerle los cuidados que necesitaba en ese momento.

Lorena Velázquez Murió Lorena Velázquez, actriz reconocida del Cine de Oro Mexicano, a los 86 años. (Foto: Foto arte EF, IMDB/ Cuartoscuro)

“Estaba infestada de flemas, ya no se movía, dejó de fumar durante esos dos meses y medio (de depresión). A mí me sirvió mucho, fomenté muchas cuestiones personales, tratar a la mujer que me dio la vida como a un bebé, fue enriquecedor de muchas maneras”, confesó Novoa.