Escolta señala a ‘Fofo’ Márquez por acto violento que provocó la pérdida de un ojo

El creador de contenido ‘Fofo’ Márquez quien fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio en el Estado de México, no solo agredió a una mujer el pasado mes de febrero, también agredió a un escolta de seguridad.

El mismo día que fue procesado, se difundió un video donde un escolta de seguridad acusó al influencer de haberlo agredido, lo que provocó la pérdida de un ojo por los golpes recibidos.

¿Por qué el escolta acusa al Fofo Márquez?

La tiktoker, La Loba de Jalisco compartió una entrevista en redes sociales con el presunto guardaespaldas, quien asegura haber tenido un altercado violento con ‘Fofo’ Márquez.

Según el video de Tik Tok, el escolta se llama Sebastián Castillo y relató que el altercado con ‘Fofo’ se dio en una fiesta, cuando no le permitió el acceso, por lo que lo golpeó en repetidas ocasiones.

A pesar de que Sebastián no dio a conocer la fecha, ni cuando ocurrieron los hechos, según su testimonio, sucedió antes de la muerte del padre del influencer, Rodolfo Márquez, en el 2022.

“Yo resguardaba una casa donde se realizaba una fiesta. Yo era el de seguridad de esa familia. A mí se me dio la orden de que no entrara ninguna persona que no estuviera en la lista”, relató el escolta.

'Fofo' Márquez enfrenta un proceso legal por haber golpeado a una mujer en un estacionamiento de Naucalpan. (Foto: Youtube/ FOFO Márquez) (YouTube / FOFO MARQUEZ)

Según la información de Sebastian, Fofo y dos personas más intentaron ingresar a la fiesta, pero sus nombres no figuraban en la lista de invitados, por lo que el creador de contenido reaccionó de forma violenta.

“Llegaron estas personas a quererse meter a la fiesta. Yo les digo que no están en la lista, que hablen con algún familia o alguien de la casa para que salgan y me digan si pueden ingresar o no”, recuerda el escolta.

En su última audiencia, 'Fofo' Márquez se disculpó con la víctima y pidió que lo sacaran de la cárcel porque estaba amenazado. (Foto: YOutube: Fofo Márquez) (YouTube / FOFO MARQUEZ)

Según la información de Sebastian, ante la insistencia de ‘Fofo’ y sus acompañantes por ingresar, pero de inmediato reaccionaron de forma violenta.

”Fueron tres personas las que me agredieron. Me ponen toques en la garganta, me dan un puñetazo con un metal que se conoce como ‘boxer’ y me empiezan a golpear entre los tres. Mi compañero fue rápido a auxiliarme y me jaló”, acusó.