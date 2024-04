Mamá de ‘Fofo’ Márquez publica carta de disculpa tras vinculación a proceso: ‘Enfrento las consecuencias’

Un día después de que Rodolfo ‘N’, conocido en redes sociales como ‘Fofo’ Márquez fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio después de presuntamente haber golpeado a una mujer, su mamá apareció públicamente y se disculpó con Edith ‘N’.

A través de las redes sociales de Erik Rauda, abogado defensor del creador de contenido, se publicó una carta con fecha del 11 de abril escrita por la mamá de ‘Fofo’, quien se dijo llamar Sandra.

Sin embargo, la carta fue presentada por Rauda a nombre de la familia de Rodolfo, que además de su mamá incluye a su hermano.

En su última audiencia, 'Fofo' Márquez se disculpó con la víctima y pidió que lo sacaran de la cárcel porque estaba amenazado. (YouTube / FOFO MARQUEZ)

¿Qué dice la carta escrita por la mamá de ‘Fofo’ Márquez?

El escrito está dirigido a Edith ‘N’, la mujer a la que ‘Fofo’ habría golpeado en un estacionamiento ubicado en el municipio de Naucalpan, Estado de México, y en él se disculpa por la conducta de su hijo aquel 22 de febrero.

“Quiero empezar diciéndole que lamento profundamente la dolorosa situación a la que mi hijo la llevó. No tengo palabras suficientes para expresarle mis más sinceras disculpas, y en nombre de él, mío y de toda nuestra familia, deseo pedirle perdón”, escribió Sandra.

De igual forma, admitió haber cometido algunos errores en las responsabilidades que le conciernen como madre del joven, que actualmente sigue recluido en el Penal de Barrientos, ubicado en el municipio de Tlanepantla de Baz.

“Ahora enfrento las dolorosas consecuencias de esos errores. Sin embargo, entiendo que el verdadero sufrimiento lo ha vivido usted y su familia”, agrega la mamá de Rodolfo ‘N’.

El creador de contenido habría agredido a Edith 'N' el pasado 22 de febrero, por lo que fue arrestado. (Foto: Fiscalía Edomex / Quadratín)

Mamá de ‘Fofo’ asegura que está arrepentido

Sandra admitió en el texto que su hijo se encuentra arrepentido de la situación que actualmente lo tiene en prisión preventiva e incluso lo ha llevado a ser amenazado con mantas en Tijuana.

“Rodolfo está tremendamente arrepentido y sabe que debe asumir las consecuencias de sus cobardes agresiones, las cuales sin duda marcarán un antes y un después en su vida. Esta es la lección más dura que ha tenido que aprender, una lección que yo, desafortunadamente, no supe enseñarle a tiempo”, mencionó la mamá del creador de contenido en el texto.

Además, espera que la experiencia de su hijo sirva como lección a todas las personas, sobre todo los jóvenes, para “comprender que cada acción tiene repercusiones importantes”, y que la violencia contra la mujer es una situación inaceptable y, por lo tanto, debe ser sancionada.

“Lamento mucho el dolor causado; realmente quisiera, con todo mi corazón, haber evitado este sufrimiento”, finaliza el texto firmado por Sandra con bolígrafo azul, pese a que la carta fue realizada en computadora.

Carta que la mamá de 'Fofo' escribió para disculparse con Edith 'N'. (Foto: Facebook @erikrauda)

¿Qué dijo ‘Fofo’ Márquez cuando lo vincularon a proceso?

Antes de la carta escrita por su madre, en la audiencia del 10 de abril donde vincularon a proceso a ‘Fofo’, el joven aprovechó para decir unas palabras antes de que se conociera el veredicto de la jueza para decir que temía por su vida.

“Mi cabeza tiene precio, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala, me pateen”, aseguró, mientras lloraba en la sala 9 de juicios orales donde se realizaba la sesión.

También mostró marcas de golpes que presuntamente le propinaron en el reclusorio donde todavía permanece encerrado, y recalcó que no quería morir, pues actualmente estaría amenazado.

'Fofo' enfrenta un proceso legal por presuntamente haber golpeado a una mujer en un estacionamiento de Naucalpan. (YouTube / FOFO MARQUEZ)

“Tengo tres días aislado. Hay un reo que ya le puso precio a mi cabeza. Yo no quiero morir”, dijo, y aprovechó para reiterar que en ningún momento buscó matar a Edith ‘N’, que lo señala por agresiones. Además descartó tener algo en contra de las mujeres.

“En mi vida hay dos personas muy importantes y son mujeres: mi madre y mi novia. Respeto a las mujeres, yo no podría odiar a las mujeres. No soy capaz de asesinar a nadie. Ahora me encuentro en la cárcel en donde mi vida corre peligro”, aseguró.