Así suplicó ‘Fofo Márquez’ por su libertad: ‘Me puedo hincar para que todas las mujeres me pateen’

Uno de los casos más mediáticos de violencia contra la mujer en este mes fue protagonizado por Rodolfo ‘N’, creador de contenido en redes sociales conocido como ‘Fofo’ Márquez, que fue vinculado a proceso este 10 de abril por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Durante la última audiencia, en la que estuvo presente la defensa de Rodolfo ‘N’, así como la víctima, llamada Edith ‘N’ de 52 años, hubo un momento en el que se le permitió al acusado hablar.

Contrario a la audiencia inicial, en la que ejerció su derecho a guardar silencio, en esta ocasión decidió pronunciarse y ofrecer disculpas a la mujer que presuntamente agredió en Naucalpan, Estado de México.

El creador de contenido conocido como 'Fofo' fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. (FGJEM / YouTube / FOFO MARQUEZ)

¿Qué dijo ‘Fofo’ Márquez en última audiencia de vinculación a proceso?

Este 10 de abril, ‘Fofo’ se dirigió a la jueza encargada del caso para expresarle que siente temor por su vida.

Lo anterior no solo por las amenazas que recibió con un cartel en Tijuana, sino por la serie de cosas que ha vivido en el Penal de Barrientos, ubicado en el municipio de Tlalnepantla de Baz en el Estado de México, donde se encuentra bajo prisión preventiva justificada desde el 6 de abril.

“Mi cabeza tiene precio, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala, me pateen”, aseguró, mientras lloraba en la sala 9 de juicios orales del citado penal.

'Fofo' Márquez enfrenta un proceso legal por presuntamente haber golpeado a una mujer en un estacionamiento de Naucalpan. (YouTube / FOFO MARQUEZ)

¿'Fofo’ Márquez fue amenazado en la cárcel? Reveló golpes e insultos

En el momento en que Rodolfo ‘N’ sugirió que su cabeza tenía precio, la jueza le preguntó si había recibido algún tipo de amenaza.

Para contestar la pregunta, el joven de 26 años se levantó de la silla en la que se encontraba, alzó la playera que llevaba y mostró una serie de golpes que tenía en la espalda, mismos que le habrían dado en los últimos días.

“Tengo tres días aislado. Hay un reo que ya le puso precio a mi cabeza. Yo no quiero morir”, dijo, y aprovechó para reiterar que en ningún momento buscó matar a la mujer que lo señala por agresiones después de que accidentalmente golpeó la camioneta en la que ‘Fofo’ viajaba con una acompañante, presuntamente su novia.

'Fofo' Márquez habría sido agredido por algunos reos en el Penal de Barrientos, según declaró. (YouTube / FOFO MARQUEZ)

Influencer ‘Fofo’ Márquez asegura que no le haría daño a ninguna mujer

Incluso, en la intervención que hizo durante la última audiencia, aseguró que él no tiene la capacidad de hacerle daño ni odiar a nadie, mucho menos a las mujeres. Fue entonces cuando dijo:

“En mi vida hay dos personas muy importantes y son mujeres: mi madre y mi novia. Respeto a las mujeres, yo no podría odiar a las mujeres. No soy capaz de asesinar a nadie. Ahora me encuentro en la cárcel en donde mi vida corre peligro”, reiteró.

¿Cuántos años podría pasar ‘Fofo’ Márquez en la cárcel por tentativa de feminicidio?

Tras ser vinculado a proceso, ‘Fofo’ tendrá que esperar un plazo de mes y medio para que se realice la investigación complementaria por el delito de tentativa de feminicidio, sobre el cual sería juzgado por presuntamente golpear a una mujer en la vía pública.

El creador de contenido habría agredido a Edith 'N' el pasado 22 de febrero, por lo que fue arrestado. (Foto: Fiscalía Edomex / Quadratín)

En el caso de los delitos en grado de tentativa, el artículo 59 del Código Penal del Estado de México explica que a los inculpados se les aplicará de uno a dos tercios de la pena prevista para el delito correspondiente.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en el caso de Rodolfo ‘N’, podría enfrentarse a una condena de varios años en prisión por feminicidio en grado de tentativa, así como una cuantiosa multa.

Las cifras vigentes en el Estado de México son:

De 13 años y 4 meses hasta 46 años y 8 meses de prisión .

. De 233 a 3 mil 332 días multa.

Hasta el momento, se desconoce un aproximado de lo que podría enfrentar ‘Fofo’ en caso de ser encontrado culpable. Mientras se realiza la investigación complementaria, el acusado permanecerá en prisión.