¿Qué negocios tiene ‘Fofo’ Márquez, influencer vinculado a proceso por tentativa de feminicidio?

En diferentes ocasiones, el influencer ‘Fofo’ Márquez, quien fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio en el Estado de México, presumió en redes sociales algunos de sus negocios.

El creador de contenido ‘Fofo’ Márquez está involucrado en una nueva polémica, luego de que el pasado 4 de abril fue detenido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por presuntamente golpear a una mujer en Naucalpan.

Tras poco más de una semana en prisión preventiva cautelar y dos audiencias, este 10 de abril, se determinó que ‘Fofo’ Márquez sí será vinculado a proceso por tentativa de feminicidio.

El creador de contenido conocido como 'Fofo' fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. (FGJEM / YouTube / FOFO MARQUEZ)

¿Qué negocios tiene ‘Fofo’ Márquez?

En algunos videos publicados en plataformas, como YouTube, ‘Fofo’ Márquez habló sobre algunos de sus negocios.

Negocio de publicidad

Tras la muerte de su padre, el empresario Rodolfo Márquez, ‘Fofo’ anunció en 2022 su retiro en redes sociales para enfocarse en otros ámbitos.

“Gracias todos los que vivieron la experiencia de las redes y me acompañaron en este hobby que ya acabo, terminó, ya no tendré tiempo de hacer contenido, me despido de todos ustedes”, explicó en aquel entonces el influencer.

En ese anuncio, el creador de contenido mencionó que se iba a dedicar a un nuevo proyecto de publicidad para cuentas de Instagram.

A lo largo de su trayectoria como influencer, ‘Fofo’ Márquez ha tenido varias controversias. (Foto: Instagram / @mr.fofomqz)

“Si te interesa promocionar tu negocio o perfil en las historias de @mr.fofomqz o incrementar tus números en ig manda mensaje priv para más info”, escribió ‘Fofo’ en sus historias de Instagram.

En la actualidad, la cuenta de publicidad que promocionó Márquez no es pública y tiene alrededor de 42 mil seguidores.

Gasolineras

Aunque en 2022 anunció que se iba a alejar de las redes sociales, ‘Fofo’ Márquez continúo publicado videos en su cuenta de YouTube.

A finales de julio del año pasado, ‘Fofo’ compartió un video llamado: “Mis nuevas gasolineras en México”, en el que habló sobre sus labores en el mundo empresarial.

“Voy a hacer una de mis empresas públicas... tengo oficinas en todas partes de México... les voy a enseñar una de mis estaciones de gas”, narró el creador de contenido en aquel video; sin embargo, no dio más detalles al respecto de su negocio.

El influencer 'Fofo Márquez' fue acusado en redes sociales de agredir a una persona. (Foto: YouTube / @FOFOMARQUEZ1)

Hunchies

El 21 de febrero, ‘Fofo’ Márquez publicó en YouTube un video en el que presumía la próxima inauguración de un restaurante llamado Hunchies, el cual aseguraba que era suyo.

Hunchies es un restaurante de comida rápida especializada en hamburguesas, su inauguración se llevó a cabo a principios de marzo y está ubicada en el Estado de México. Un cheque promedio por persona en este negocio es de 100 a 300 pesos, dependiendo de los platillos que se pidan.

'Fofo' Márquez aseguró que Hunchies es su establecimiento. (Foto: Instagram / @hunchies.mx)

Estos son algunos de los platillos que muestra el menú de Hunchies en redes sociales:

Hamburguesa de jalapeño: 94 pesos

Hamburguesa de habanero: 94 pesos

Hamburguesa de pollo: 74 pesos

Sándwich de queso: 74 pesos

De acuerdo con Google Maps, Hunchies abre sus puertas todos los días a partir de las ocho de la mañana.