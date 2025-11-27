¿Ya hay relevo de Alejandro Gertz Manero? Ernestina Godoy se perfila como encargada de despacho en la FGR

Ernestina Godoy se perfila como la titular interina de la Fiscalía General de la República.

El relevo en la Fiscalía General de la República (FGR) estaría listo. Ernestina Godoy quedaría como encargada de despacho tras el retiro de Alejandro Gertz Manero, anunciado este jueves 27 de noviembre.

Anoche comenzó a circular un documento en el que se advierte que, previo a su salida de la FGR, Alejandro Gertz Manero habría designado a Ernestina Godoy Ramos como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial.

La designación resultaría relevante, ya que el artículo 21 de la Ley de la Fiscalía General de la República advierte que, en caso de ausencia del titular de la FGR, el o la fiscal Especializada de Control Competencial sería quien quede al frente de la institución.

EL FINANCIERO consultó a autoridades de la FGR sobre el nombramiento de Godoy Ramos, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta, aunque tampoco desmintieron la autenticidad del documento, fechado el 27 de noviembre de 2025.

Cabe destacar que en el Directorio que la FGR publica en su página de internet no aparece quién es la persona titular de la citada Fiscalía Especializada de Control Competencial, la cual se encarga de resolver las controversias competenciales entre fiscalías de la Institución y atiende los asuntos relevantes que le encomiende el Fiscal General.

Al confirmarse el nombramiento en relevo de Alejandro Gertz Manero, quien será embajador de “un país amigo”, es posible que Ernestina Godoy, extitular de la Fiscalía General de la Ciudad de México, quede al frente de la FGR de manera interina en lo que se lleva el proceso para seleccionar al segundo fiscal General de la República.

Sin embargo, aún queda la incógnita sobre cómo se dio el nombramiento y si Ernestina Godoy, quien reemplazaría a Germán Adolfo Catillo Banuet, presentó su renuncia como consejera jurídica en el Gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Senado aprueba renuncia de Alejandro Gertz Manero

Con 74 votos a favor y 22 en contra, el Senado de la República aprobó el retiro de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República, luego de que así lo anunciara en una carta.

Aunque desde la oposición se acusó que no era una renuncia, sino un retiro del cargo, y cuestionaron la legalidad del proceso, la mayoría votaron a favor, con lo que en las próximas semanas se espera que inicie el proceso para que se elija a un nuevo titular de la FGR.

Gertz Manero aseguró, tras su salida de la FGR, que fue convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum para ser embajador de “un país amigo”, además de que, antes de que presentara la carta, el proceso ya estaba en trámite.