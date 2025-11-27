¿Por qué Arturo Zaldívar puede ser el próximo titular de la FGR si renuncia Alejandro Gertz Manero?

Arturo Zaldívar es uno de los nombres que 'suenan' para ser titular de la FGR en caso de la renuncia de Alejandro Gertz.

Uno de los nombres que ‘suenan’ para ser el próximo titular de la Fiscalía General de la República (FGR) es el de Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esto, en caso de que se confirme la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal en las próximas horas.

Zaldívar es un integrante ‘honorario’ del equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que en realidad no ocupa ningún cargo público.

En noviembre de 2023, el Senado aceptó la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Corte, por lo que desde entonces comenzó a correr un plazo de dos años que le impedía ocupar algún cargo público. Sin embargo, ese plazo terminó hace unos días.

¿Qué sabemos de los posibles candidatos a la FGR?

Otro de los nombres que ‘suenan’ para ser titular de la FGR es el de Ernestina Godoy, quien actualmente es consejera Jurídica de la Presidencia.

Godoy fue titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) cuando Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno capitalina.

Por esa razón, se considera que tiene experiencia y posible coordinación con fiscalías estatales, tal como lo expresó la presidenta Sheinbaum en su conferencia ‘mañanera’ de este jueves 27 de noviembre.

Sin embargo, uno de los inconvenientes es que hasta septiembre de 2024, Ernestina Godoy todavía era senadora, por lo que apenas pasó un año de que dejó de ocupar un cargo público.

¿Cuál es el proceso para nombrar a un nuevo fiscal si renuncia Alejandro Gertz?

El artículo 102 de la Constitución mexicana indica que para ser fiscal General de la República es necesario ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener al menos 35 años cumplidos, tener título de licenciado en Derecho con una antigüedad de al menos 10 años y tener una buena reputación.

El fiscal general durará nueve años en su cargo y será designado o removido según las siguientes condiciones:

A partir de la ausencia definitiva del fiscal, el Senado tendrá 20 días para integrar una lista de 10 candidatos, aprobada por las dos terceras partes de los asistentes, para enviarla a la presidenta.

En caso de que el Ejecutivo no reciba la lista del Senado en el plazo señalado, enviará una terna y designará de forma provisional al fiscal general interino mientras se designa al titular definitivo.

Tras haber recibido la lista del Senado, en los 10 días siguientes el Ejecutivo formulará una terna y la enviará a consideración de la Cámara Alta.

Con base en dicha terna, el Senado realizará la comparecencia de los perfiles propuestos para designar al fiscal con el voto de las dos terceras partes de los legisladores.

Si el Senado no hace la designación en los plazos establecidos, la presidenta designará al titular de la FGR de entre los candidatos que integren la terna o lista.