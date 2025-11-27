Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 27 de noviembre: Síguela aquí EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia del 27 de noviembre desde Palacio Nacional. (Cuartoscuro)

Mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa acciones contra la violencia hacia las mujeres luego del 25 de noviembre, Cuauhtémoc Blanco vuelve a estar en medio de la polémica por una queja de acoso y violencia sexual.

La diputada del Partido del Trabajo, Martha Aracely Cruz Jiménez, acusó al morenista de haberle lanzado un beso que considera como “violencia simbólica y sexual”, por ello el Comité de Ética de la Cámara de Diputados analizará el caso.

¿Qué obras llegan con el Mundial 2026 en la CDMX?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, compartió cuáles serán las obras que realizarán en la capital del país de cara a la llegada del Mundial 2026.

Se comprometió a rehabilitar los barrios, pueblos y colonias alrededor del estadio para que cuenten con servicios básicos. También planteó el mejoramiento de la movilidad con una ampliación para brindar servicio de trolebús, autobuses eléctricos en el Centro Histórico y el tren ligero.

A la par, se comprometió a instalar nuevas luminarias en diversos puntos de la capital, incluido el Centro Histórico y los alrededores del estadio.

¿Qué obras llegarán a Jalisco?

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, anunció cuáles serán las obras públicas que impulsará su gobierno en los próximos días para la llegada de partidos del mundial de futbol a la entidad.

Entre algunos de sus proyectos, mencionó la rehabilitación de 270 canchas de futbol, al menos dos por cada municipio; el inicio de operaciones de la Línea 4 de transporte público, que unirá Cuaxomulco con Guadalajara, y la conclusión de la Línea 5.

A la par, el mejoramiento de la conectividad del Aeropuerto Internacional de Guadalajara con 3 carriles por sentido, uso de concreto hidráulico, ciclovías, luminarias y electromovilidad.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 26 de noviembre?

Durante la mañanera del 26 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum ‘regañó’ a Gerardo Fernández Noroña tras las declaraciones que hizo sobre Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán.

La mandataria hizo un llamado a que Fernández Noroña ‘respetara’ y que tuviera ‘sensibilidad’ luego de la situación que cruzo con el asesinato de Carlos Manzo.

“En estos casos hay que respetar. La esposa del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan, no está pasando por un momento fácil, acaba de perder a su esposo”, comentó la mandataria.

A la par, explicó que no se logró llegar a un acuerdo con transportistas y productores de maíz luego de la mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación.

Reveló que los líderes hacen demandas que el gobierno no puede cumplir por falta de recursos y no estarían dispuestos acordar algo que no podrían cumplir.