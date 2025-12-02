‘Dream team’ de Ernestina Godoy: Confirma llegada de Héctor Elizalde Mora a la Agencia de Investigación

Ernestina Godoy se reunió con Héctor Elizalde Mora, titular de la Agencia de Investigación Criminal. (@ErnestinaGodoy_)

Ernestina Godoy realizó los primeros cambios dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) solo unos días después de asumir como encargada de despacho tras la salida de Alejandro Gertz Manero.

Este martes 2 de diciembre confirmó que Héctor Elizalde Mora asumió la titularidad de la Agencia de Investigación Criminal, órgano encargado de coordinar, planear, supervisar y ejecutar acciones para combatir a la delincuencia.

Ernestina Godoy comentó que se reunió el 1 de diciembre con Elizalde Mora y reconoció su trayectoria al definirla como “honesta, profesional y comprometida” con el servicio público.

Desde el viernes 28 de noviembre, Godoy confirmó el nombramiento de César Oliveros Aparicio, quien fungirá como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

Cercanos de Harfuch se unen al ‘dream team’ de Ernestina Godoy

Ambos perfiles presentados por la encargada de despacho destacan, además de su trayectoria, por haber colaborado con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Héctor Elizalde Mora fue subsecretario de Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Mientras que César Oliveros Aparicio fue titular de Planeación y Análisis de la SSPC y también estuvo en la Coordinación de Investigaciones de Delitos de Alto Impacto en la Fiscalía de la CDMX. En ambos casos, durante la gestión de Claudia Sheinbaum al frente de la Jefatura de Gobierno.

¿Está ‘cantado’ que Ernestina Godoy se quedará al frente de la FGR?

Los movimientos dentro de la Fiscalía General de la República ocasionaron reacciones sobre el supuesto proceso “amañado” para seleccionar a la persona que sucederá a Alejandro Gertz Manero, quien dejó el cargo como fiscal para convertirse en embajador.

Entre los semifinalistas hay figuras afines al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), incluida la encargada de despacho de la FGR, quien supuestamente es la favorita de la presidenta Claudia Sheinbaum para continuar en el cargo.

Lista de semifinalistas:

Luz María Zarza Delgado

Maribel Bojorges Beltrán

Sandra Luz González Mogollon

Ernestina Godoy Ramos

Mirna Lucía Grande Hernández

Luis Manuel Pérez de Acha

Alfredo Barrera Flores

Hamlet García Almaguer

David Borja Padilla

Miguel Nava Alvarado.

En caso de aprobarse esta lista, se enviará a la presidenta Claudia Sheinbaum para que escoja una terna. Esta última será retornada al Senado, donde se elegirá a una persona.

La terna podría llegar este mismo martes al Senado para confirmarse el nombramiento de alguno de los aspirantes o hasta el miércoles 3 de diciembre, aunque tendrán que comparecer ante las comisiones del Senado de la República.