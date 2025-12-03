Las favoritas de Sheinbaum: ¿Quién es Maribel Bojorges Beltrán, ‘adversaria’ de Ernestina Godoy a la FGR?

¿Quién es Maribel Bojorges Beltrán, candidata a dirigir la Fiscalía General de la República? (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado la terna conformada por tres candidatas para dirigir la Fiscalía General de la República (FGR). Entre ellas se encuentra Maribel Bojorges Beltrán.

La justificación de la mandataria para integrar únicamente una lista con semifinalistas fue que “es tiempo de mujeres”.

¿Quién es Maribel Bojorges Beltrán?

Es originaria del Estado de México. Durante la última década desempeñó cargos en instituciones públicas con distintos objetivos.

Sobre su preparación académica únicamente existe registro de su titulación en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Entre los cargos más recientes que desempeñó Bojorges Beltrán destaca que fue Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México y coordinadora de Investigación Territorial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en 2019.

Antes fue abogada investigadora de la Embajada de Estados Unidos entre 2013 y 2015, cargo que ya ocupó entre 2011 y 2012.

Mientras que entre 2012 y 2013 fue directora general de la Procuraduría General de la República.

¿Qué sigue en el proceso para elegir a la titular de la FGR?

Luego de que la terna llegó al Senado, se convocó a comparecencia a las tres mujeres para conocer su plan de trabajo y posteriormente deliberar por medio de una votación para elegir a la sucesora de Alejandro Gertz Manero.

Tanto Maribel Bojorges Beltrán como Luz María Zarza compiten contra “los dados cargados” a favor de Ernestina Godoy, según los legisladores de oposición, que definieron este proceso como “una simulación”.

En la sesión de este miércoles se llevarán a cabo tres rondas de preguntas, una por cada grupo parlamentario, y las candidatas tendrán hasta 20 minutos para responder.

Posteriormente, las tres candidatas tendrán que salir del Pleno del Senado y los legisladores realizarán una votación para definir quién será la sucesora.

Únicamente se necesitan los votos a favor de las dos terceras partes de los miembros presentes para aprobar la decisión. Sin embargo, Morena y aliados cuentan con la mayoría para aprobar a la candidata que decidan sin consenso.