Tres rondas con preguntas: ¿Cómo será la última etapa del Senado para elegir al nuevo titular de la FGR?

Adán Augusto López afirmó que el objetivo de las modificaciones al proceso de elección del titular de la FGR es hacerlo más participativo y menos rígido en su estructura. [Fotografía. Cuartoscuro]

El Senado avanza a paso veloz para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General de la República, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero. El senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, informó este martes 2 de diciembre que propondrá un nuevo formato para las comparecencias de los aspirantes.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado afirmó que el objetivo de las modificaciones al proceso de elección del titular de la FGR es hacerlo más participativo y menos rígido en su estructura.

Adán Augusto López detalló que el nuevo esquema contempla tres rondas de preguntas, una por cada Grupo Parlamentario, con intervenciones de dos minutos por legislador.

Posteriormente, cada persona aspirante contará con un tiempo de 20 minutos para responder y exponer su plan de trabajo. López Hernández enfatizó que se busca que las preguntas sean directas y sin interrupciones.

Tras dichas intervenciones parlamentarias, se abrirá paso a los posicionamientos de las bancadas y, finalmente, se realizará la votación para elegir al sucesor de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR.

¿Qué día elegirá el Senado al nuevo titular de la FGR?

De acuerdo con el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, la elección del nuevo titular de la FGR podría concretarse este miércoles 3 de diciembre, siempre y cuando la presidenta Claudia Sheinbaum envíe la terna correspondiente la noche de este martes.

Explicó que, en caso de recibirse a tiempo, durante la sesión ordinaria se podrán llevar a cabo las comparecencias y agotar todo el trámite parlamentario.

“Puede ser mañana también en la mañana, pero lo que sí es que ya en la sesión ordinaria, el día miércoles se va a agotar todo el trámite parlamentario (...) será por cédula, en una ronda o dos rondas. Antes, habrá un cuestionamiento de los grupos parlamentarios”, declaró Manuel Añorve.

Durante este martes, el Senado aprobó la lista de 10 aspirantes a la FGR, integrada por cinco mujeres y cinco hombres, que será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien deberá elegir una terna. La lista la integran:

¿Qué dijo Adán Augusto López sobre Ernestina Godoy?

Adán Augusto López reconoció la trayectoria de Ernestina Godoy Ramos, actual encargada del despacho de la FGR. Señaló que cuenta con amplia experiencia en áreas de procuración de justicia, además de haber sido legisladora y consejera jurídica de la Presidencia. “Es una persona honesta, de una larga trayectoria en el servicio público”, afirmó.

También aclaró que, si bien existen perfiles con mayor experiencia, no hay una decisión tomada dentro del bloque mayoritario sobre a quién respaldar en la votación. Rechazó que exista una imposición y reiteró que el proceso continúa abierto al análisis de cada perfil propuesto.