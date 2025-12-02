¿Quién es Félix Roel Herrera Antonio? Esto sabemos del aliado de Adán Augusto que quiere encabezar la FGR

Ernestina Godoy no está sola en la búsqueda de la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), y uno de los contendientes al cargo del que se retiró Alejandro Gertz Manero es Félix Roel Herrera Antonio, cercano a Adán Augusto López.

La Junta de Coordinación Política del Senado de la República modificó la lista oficial de aspirantes al cargo titular de la Fiscalía, y uno de los cambios más polémicos fue el de Alfredo Barrera Flores por Félix Roel Herrera.

Adán Augusto López se pronunció sobre la polémica modificación, y explicó que sacaron de la lista de aspirantes a Alfredo Barrera porque fue magistrado, y estaba impedido para ocupar otro cargo por cuestión de tiempo entre un puesto y otro.

Ahora, Félix Roel Herrera es uno de los 10 aspirantes, mismo que se someterá a la votación en el Senado para competir por encabezar la FGR.

¿Quién es Félix Roel Herrera Antonio?

Licenciado en Derecho por la Universidad Popular de Chontalpa, en Tabasco, Félix Roel Herrera Antonio es un abogado cercano a Adán Augusto López, coordinador de senadores de Morena, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco.

Félix Roel Herrera estudió una maestría en Derecho Procesal Electoral por la Universidad IEXPRO, así como una maestría en Derecho Electoral en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Su carrera profesional comenzó en 1994, cuando se convirtió en notificador por el Instituto Federal Electoral (IFE), aunque un año después se convirtió en auxiliar de un abogado titular dentro de un despacho jurídico, donde estaba pendiente de acuerdos de jueces civiles y penales.

En 2002 se volvió abogado tributario y jefe de unidad de diligenciación en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde requería pagos y hacía embargos a contribuyentes.

A partir de agosto de ese mismo año se volvió visitador agrario en la Procuraduría Agraria, donde asesoró y orientó a sujetos agrarios sobre sus derechos, además de que colaboró con la elaboración de actas, contratos, entre otros trámites, al menos hasta 2004.

Tras años como catedrático, volvió a la política en 2007, ahora como jefe de área en la dirección jurídica del ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, aunque solo se mantuvo un año en dicho cargo.

En 2019, Adán Augusto López lo nombró como titular de la defensoría y de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación de Tabasco, y en 2021 fue nombrado como director general de derechos humanos de la Subsecretaría de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos de Gobernación, también en Tabasco.

La información mostrada en el currículum vitae de Félix Roel Herrea revela que entre 2023 y 2024 volvió a ser catedrático, sin un cargo más reciente.