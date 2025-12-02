¿Quién es Hamlet García, el candidato a fiscal ligado a La Luz del Mundo de Naasón Joaquín?

Hamlet García Almaguer fue diputado de Morena; tiene vínculos con La Luz del Mundo.

El Senado confirmó la lista de cinco mujeres y cinco hombres que están en la ‘fila’ para contender por el cargo de la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de la renuncia de Alejandro Gertz Manero. La lista incluye a la actual encargada Ernestina Godoy, quien también fue fiscala de la Ciudad de México antes, así como a Hamlet García, vinculado con La Luz del Mundo.

La lista de las 10 personas que compiten por la FGR es la siguiente:

Luz María Zarza Delgado Maribel Bojorges Beltrán Sandra Luz González Mogollon Ernestina Godoy Ramos Mirna Lucía Grande Hernández Luis Manuel Pérez de Acha Félix Roel Herrera Antonio Hamlet García Almaguer David Borja Padilla Miguel Nava Alvarado

¿Quién es Hamlet García y cuál es su vínculo con Naason Joaquín?

Hamlet García Almaguer fue diputado de Morena de 2021 a 2024. En 2021, también fue consejero suplente de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Hamlet García es una de las figuras importantes de La Luz del Mundo más reconocidas a nivel federal y destaca junto con otros nombres como Emmanuel Reyes Carmona, también de Morena.

La Luz del Mundo, liderada por Naasón Joaquín García, es una iglesia u una organización religiosa con sede en Guadalajara, México, que cuenta con más de un millón de seguidores en todo el mundo.

Desde 2018, Naasón Joaquín García enfrenta múltiples acusaciones que incluyen tráfico de personas, producción de pornografía infantil y abuso sexual de menores. Las denuncias han sido objeto de una investigación exhaustiva que culminó en su arresto en 2019 en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Hamlet Almaguer expresó su simpatía al “Apóstol Naasón Joaquín” en septiembre de 2020 en su cuenta personal y oficial de X (antes Twitter).

Hamlet García, quien está en la carrera por la FGR, tiene vínculos con La Luz del Mundo y Naasón Joaquín García. (X: @hamlet_almaguer)

¿Qué acusaciones enfrenta Naasón Joaquín de La Luz del Mundo?

Las acusaciones contra los miembros de La Luz del Mundo abarcan un amplio espectro de delitos. Hay al menos 26 cargos criminales que incluyen:

Tráfico sexual.

Producción de pornografía infantil.

Abuso sexual de menores.

Coacción a las víctimas para que mantuvieran silencio sobre los abusos sufridos.

Ante la gravedad del asunto, la iglesia de La Luz del Mundo ha rechazado todas las acusaciones y señala que son “calumnias” y "persecución“. Mientras tanto, las víctimas han expresado su deseo de que se haga justicia y que se protejan a otros de posibles abusos.

Las autoridades estadounidenses que investigan el caso han subrayado la “enorme cantidad de pruebas electrónicas” que respaldan las acusaciones contra la iglesia y su líder.

El septiembre de 2025, el líder Naasón Joaquín García se declaró no culpable de los seis cargos que enfrenta en una corte federal de Nueva York, entre los que se encuentran crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil de menores de edad miembros de dicha iglesia.

Naasón Joaquín se nombra a sí mismo como el ‘apóstol de Jesucristo’. El líder religioso ya había sido sentenciado en 2022 a 16 años de prisión por abuso sexual de menores.

Eva García de Joaquín, de 79 años, quien es madre de Naasón Joaquín, fue detenida en Los Ángeles, acusadad por presunto tráfico sexual el 11 de septiembre de este año.

Con información de AP y EFE.