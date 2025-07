Jueza ligada a la Luz del Mundo niega vínculos con Naasón Joaquín: ‘Tengo derecho a elegir religión’

Eluzai Rafael Aguilar, integrante de la Iglesia de La Luz del Mundo, que fue electa en Jalisco como jueza en materia penal, negó tener vínculos con el líder de su congregación religiosa, Naasón Joaquín, condenado en Estados Unidos por abuso sexual infantil.

Tras recibir la constancia que la acredita como juzgadora en el Instituto Nacional Electoral (INE), junto con jueces y magistrados de Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, Rafel Aguilar, hija de Samuel Rafael Quintana, ministro de culto de La Luz del Mundo, afirmó ser solo una ciudadana que ejerció su derecho a ser votada.

“No tengo ningún lazo (con Naasón Joaquín), soy solamente una ciudadana y me gustaría mucho que se me respetara”, dijo luego de salir del auditorio del INE en el que esperaba su turno para recibir la constancia.

La jueza electa afirmó que es injusto que se demerite su capacidad como juzgadora por sus creencias, pues dijo que “todos los mexicanos tenemos derecho a ser elegidos sin importar la religión”.

Cuestionada sobre si continuará en la Iglesia de la Luz del Mundo, Eluzai Aguilar zanjó: “Yo tengo derecho a elegir la religión que mejor me parezca” e indicó que todas las dudas referentes a la iglesia tienen que ser formuladas al vocero de la iglesia y no a ella.

Rafael Aguilar prometió que será imparcial e impartirá “una justicia cercana, humana para todos. No a la discriminación, voy a ser una jueza que no va a discriminar ni por orígenes, ni por sexo, ni por nacionalidad, ni por nada”.

Otra integrante de La Luz del Mundo que recibió su constancia de mayoría fue Madián Sinaí Menchaca Sierra, hija de Nicolás Menchaca Tristán, obispo que asumió el liderazgo de la iglesia tras el encarcelamiento de Nassón Joaquín.

Menchaca Sierra salió por la puerta de atrás del auditorio para evitar cuestionamientos de la prensa.

¿Qué es la Luz del Mundo y por qué está eclipsada por Naasón Joaquín?

La Luz del Mundo es una iglesia cristiana fundada en 1926 por Aaron Joaquín y que sus hijos continuaron dirigiendo hasta llegar a Naasón Joaquín.

Fue en 2023 cuando se publicaron los testimonios de víctimas de abuso de la Luz del Mundo, en los documentales: La Oscuridad de La Luz del Mundo y El Apóstol narran cómo ese templo funciona para una estructura delictiva relacionada con el grupo religioso.

En la iglesia supuestamente existen estructuras de mandatos internos, con círculos en los que hay testimonios de abuso sexual y donde pasaban las víctimas, en ciertos casos obligadas a participar en orgías, así como uso de drogas.

Uno de los testimonios indica que, según la cercanía con el apóstol y la participación de niñas en distintos eventos, se seleccionaban a algunas para “pasar a niveles más altos”.