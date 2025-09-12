La Luz del Mundo ‘se desmorona’: Detienen a Eva García, madre de Naasón Joaquín, por tráfico sexual en EU

Eva García de Joaquín, de 79 años, madre del líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín, fue detenida en Los Ángeles, Estados Unidos, por tráfico sexual este 11 de septiembre.

La madre de Naasón Joaquín, quien está preso en Estados Unidos, es acusada de ser parte de una extensa red de tráfico sexual y abuso tras una amplia investigación sobre La Luz del Mundo.

Esta organización, que afirma tener alrededor de 5 millones de seguidores en más de 50 países, ha sido objeto de múltiples acusaciones por abuso sexual y tráfico de personas. La detención de Eva se produce en un momento crítico, ya que su hijo, Naasón Joaquín, ya había sido sentenciado en 2022 a 16 años de prisión por abuso sexual de menores.

¿De qué está acusada Eva García, madre de Naasón Joaquín?

Las acusaciones contra Eva incluyen tráfico sexual, abuso de menores, crimen organizado y blanqueo de capitales. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ella facilitó el acceso de mujeres y menores a su esposo, Samuel Joaquín Flores, quien fue el antiguo líder de la iglesia y falleció en 2014.

Además, se alega que Eva también participó activamente en estos delitos, abusando sexualmente de mujeres y menores durante años.

La detención de Eva García de Joaquín forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades estadounidenses para desmantelar la red de tráfico sexual asociada a La Luz del Mundo.

El Departamento de Justicia ha presentado cargos formales no solo contra Eva, sino también contra otros miembros destacados de la iglesia, incluidos Joram Núñez Joaquín, sobrino de Naasón Joaquín, y otros tres acusados que se encuentran prófugos en México.

Sharim Guzmán, exmiembro de la Luz del Mundo y vocero de un grupo de víctimas, que incluye a su esposa Sochil Martin, dijo que el arresto de los familiares de Joaquín García se había esperado “desde hacía años”, y en especial la detención de la madre del líder y de su primo Joram Núñez Joaquín arrestado en Chicago (Illinois).

No obstante, el activista advirtió que “aún faltan más” miembros del clan que deben ser investigados y detenidos. “Nosotros seguimos esperando que llegue una completa justicia. Que podamos un día ver que esa institución no sigue aprovechándose de los miembros y tampoco de los gobiernos”, dijo Guzmán.

Con información de EFE