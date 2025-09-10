Nuevo ‘golpe’ a la Luz del Mundo: EU acusa a Naasón Joaquín de crimen organizado y tráfico sexual

Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, y sus familiares fueron acusados de crimen organizado y tráfico sexual. (AP)

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia Luz del Mundo, que cumple más de 16 años en una prisión de California por abusar sexualmente de jóvenes seguidores, fue acusado de conspiración de crimen organizado y tráfico sexual por presuntamente victimizar a miembros de la iglesia durante décadas, informaron las autoridades el miércoles.

Un jurado federal investigador en Nueva York emitió la acusación contra Naasón Joaquín García, de 56 años, y otras cinco personas, a quienes señaló de explotar la iglesia durante décadas para permitir el abuso sexual sistemático de niños y mujeres con fines de gratificación sexual para García y su padre, fallecido en 2014.

Los otros acusados son:

Rosa Sosa

Azalia Rangel García

Eva García de Joaquín, quien fue detenida la mañana de este martes en Los Ángeles.

Joram Nunez Joaquín

Silem García Peña.

La acusación revelada señaló que la actividad criminal incluía la creación de fotos y videos de abuso sexual infantil.

García fue puesto bajo custodia federal el miércoles en Chino, California, donde cumple una sentencia de más de 16 años tras declararse culpable en 2022 de dos cargos estatales.

Naasón Joaquín García y otros colaboradores intentaron que víctimas no declararan

García es líder de La Luz del Mundo, organización que asegura tener 5 millones de seguidores en el mundo. Sus creyentes lo consideran el “apóstol” de Jesucristo.

Los fiscales en California afirmaron que utilizó su influencia espiritual para abusar de niñas y mujeres jóvenes a quienes se les decía que aceptar esos actos las llevaría a la salvación, mientras que negarse significaba condena.

Además de García, uno de los acusados fue detenido en Los Ángeles y otro en Chicago, informaron las autoridades. Otros tres permanecen prófugos.

De acuerdo con la acusación, dos de los señalados y otros colaboradores intentaron destruir pruebas e impedir que las víctimas hablaran con las fuerzas del orden tras la detención de García.

Las autoridades indicaron que presionaron a las víctimas para que firmaran declaraciones falsas en las que negaban el abuso, redactaron y distribuyeron sermones en los que afirmaban que las víctimas mentían y reforzaron la doctrina de la iglesia de que dudar del apóstol era un pecado castigado con la condenación eterna.

En un comunicado, el fiscal federal Jay Clayton aseguró que García y los demás “explotaron la fe de sus seguidores para aprovecharse de ellos”.

“Cuando fueron confrontados, utilizaron su influencia religiosa y poder financiero para intimidar y coaccionar a las víctimas para que permanecieran en silencio sobre el abuso que habían sufrido”, agregó.

Ricky J. Patel, jefe de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Nueva York, afirmó que los cargos fueron resultado de una “investigación de años que abarcó el país e involucró el apoyo de docenas de valientes víctimas”.