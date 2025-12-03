‘Es tiempo de mujeres’: Sheinbaum incluye a Ernestina Godoy en terna para FGR

Claudia Sheinbaum envió una terna al Senado que incluye a Ernestina Godoy para dirigir la FGR. (Fotoart: El Finanicero | Crédito: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que envió al Senado una terna conformada por mujeres para que alguna de ellas sea la siguiente titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

La lista con 10 nombres que envió el Senado el 2 de noviembre a la Presidencia contemplaba 5 mujeres y 5 hombres, entre ellos destacaba Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México y exconsejera jurídica de la presidenta Sheinbaum.

“Ya envié la terna, son tres mujeres, ya lo van a dar a conocer en un rato. (...) Es tiempo de mujeres”, afirmó la mandataria.

Minutos más tarde, Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado, confirmó la recepción de la lista con los nombres de

Ernestina Godoy

Luz María Zarza Delgado

Maribel Bojorges Beltrán.

¿Qué sigue en el proceso de selección de la titular de la FGR?

La terna tendrá que llegar al Senado para que se llame a comparecer a las tres candidatas ante los legisladores para eventualmente tomar una decisión sobre el “mejor perfil”.

Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Seando, explicó que se implementarán tres rondas de preguntas, una por cada Grupo Parlamentario, con la intervención de dos minutos por legislador.

Posteriormente, las personas aspirantes tendrán 20 minutos para responder y exponer su plan de trabajo al frente de la Fiscalía General de la República.

Luego de las intervenciones, se dará paso a un posicionamiento de los legisladores que decidan participar y por último se realizará la votación para elegir al sucesor de Alejandro Gertz Manero, quien aceptó una embajada para dejar su cargo.

Posiblemente, la selección de la próxima fiscal general ocurra este miércoles, aunque depende de la velocidad en que se tramite el paso de la terna en el Senado y la convocatoria para que las aspirantes acudan al recinto para participar en la comparecencia acordada por los grupos parlamentarios.

¿Por qué Ernestina Godoy suena como la favorita para ocupar el cargo?

Los legisladores de oposición señalaron que Ernestina Godoy será la titular de la FGR y que el proceso de selección que se lleva en el Senado es una simulación.

El motivo detrás de los comentarios es cómo llegó Godoy a ser la encargada de despacho, luego de que Gertz Manero la nombrará como Fiscal Especializada de Control Competencial.

A lo anterior se suma ‘el compadrazgo’ y afinidad con el partido en el poder. Los legisladores sugieren que de este modo se tendrán cooptado otro organismo y de este modo el control total del poder.