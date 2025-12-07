¿No hiciste tu declaración del SAT? Dependencia habla sobre supuestos bloqueos a cuentas bancarias

El SAT indicó que su actuación para congelar cuentas bancarias se sostiene en los procedimientos previstos en ley y que cualquier medida contra una cuenta bancaria procede de manera individual, con base en actos administrativos específicos. [Fotografía. Shutterstock]

Puedes respirar tranquilo, no bloquearán tus ahorros en estas fiestas navideñas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró este domingo 7 de diciembre que no existe ningún plan para congelar cuentas bancarias de forma generalizada a lo largo del mes y que tampoco mantiene un calendario de visitas domiciliarias de carácter arbitrario.

A través de un comunicado, el SAT desmintió versiones que atribuían a la dependencia supuestos operativos de gran escala contra los contribuyentes.

El SAT indicó que su actuación se sostiene en los procedimientos previstos en ley y que cualquier medida contra una cuenta bancaria procede de manera individual, con base en actos administrativos específicos.

La dependencia subrayó que su labor se orienta a combatir la evasión fiscal con respeto a los derechos de las y los contribuyentes. Además, puntualizó que no ejecuta mecanismos masivos para congelar cuentas bancarias ni mantiene un calendario generalizado o arbitrario de visitas domiciliarias.

¿Dónde surgió el rumor del congelamiento masivo de cuentas?

El comunicado responde a versiones que circularon en redes sociales, donde se afirmaba que el SAT iniciaría bloqueos generalizados que impactarían a clientes de BBVA, Banorte, Banco Azteca, Banamex y Santander, entre otras instituciones financieras.

Esas versiones atribuyeron al SAT una medida extraordinaria que alcanzaría miles de cuentas y que se sustentaría en supuestos adeudos fiscales, omisión de declaraciones, créditos fiscales firmes sin garantía o irregularidades en movimientos bancarios.

Ante la magnitud del contenido difundido y el alcance que adquirió en plataformas digitales, la autoridad desmentir esas publicaciones y precisar que cada caso se determina de manera individual y conforme a ley.

SHCP busca aumentar la recaudación de impuestos para 2026

Lo que sí es cierto, es que el próximo año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proyecta aumentar la recaudación tributaria en 2026 sin la necesidad de impulsar una reforma fiscal.

La dependencia busca obtener hasta 2 puntos adicionales del PIB mediante mayor fiscalización, apoyada en medidas administrativas que ya permitieron incrementos similares en años anteriores.

La última reforma fiscal, impulsada en 2013, elevó la recaudación de 10 a 12.3 por ciento del PIB, pero ahora la estrategia se centrará en hacer cumplir la ley vigente.

Carlos Lerma, subsecretario de Ingresos, indicó que el aumento del salario mínimo, el crecimiento económico cercano al 1.8 por ciento y un consumo interno robusto contribuirán al incremento de ingresos en 2026.

Hacienda prevé que la recaudación tributaria alcance 5.8 billones de pesos en 2026, lo que implicaría un crecimiento real de 6.3 por ciento, equivalente a 500 mil millones de pesos adicionales.

