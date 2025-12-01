Menor gasto del gobierno permite un superávit primario

El menor gasto presupuestario ejercido de enero a octubre de este año en 88.1 mil millones de pesos respecto de lo proyectado, considerando el apoyo financiero a Pemex, permitió que las finanzas públicas alcanzaran un superávit primario de 240 mil millones de pesos, con lo que superó la meta del periodo, reportó la Secretaría de Hacienda.

Entre enero y octubre de este año se ejerció un gasto total de 7 billones 634 mil millones de pesos, por debajo de lo programado para el periodo, de 7 billones 722.1 mil millones de pesos.

Además, fue 1.7 por ciento inferior al ejercido en el mismo periodo del 2024, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Esto permitió que el superávit primario, originalmente proyectado en 85.6 mil millones de pesos para el lapso, superara las expectativas, detalló Hacienda en su Informe de las Finanzas Públicas y Deuda Pública a octubre de 2025.

Los mayores subejercicios en el gasto primario se registraron en los ramos generales, con 116.2 mil millones de pesos, así como en el ISSSTE, con 55.3 mil millones de pesos, y en la CFE, con 20.8 mil millones de pesos.

Por otra parte, el gobierno reportó ahorros de 51.8 mil millones de pesos en el costo financiero de la deuda. “Gracias al manejo activo de pasivos, el costo financiero fue 52 mil millones de pesos menor al previsto, aunque aumentó 7.9 por ciento real anual debido a condiciones financieras aún restrictivas”, indicó la dependencia en su reporte.

Inversión Inversión (Especial)

Inversión se desploma

El reporte destacó que la inversión física presupuestaria, destinada a la creación de infraestructura, registró durante los primeros meses de 2025 su mayor caída real desde la crisis del tequila de 1995, con un descenso de 29.1 por ciento. La mayor caída previa se registró en 1995 con un retroceso de 30.3 por ciento.

La inversión total en infraestructura en los primeros 10 meses del año se ubicó en 634 mil 186.4 millones de pesos, mientras que en el mismo lapso de 2024 sumó 861 mil 428.6 millones de pesos.

Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, destacó que el hecho de que el mayor recorte en gasto público se ubique en el rubro de infraestructura, muestra que el problema al que se enfrenta el gobierno: no tiene dinero y requiere hacer una consolidación fiscal, recortando el gasto.

“Para el Paquete Económico de 2025 se había anunciado un recorte del 12 por ciento en el gasto público en inversión física, que es el gasto en infraestructura, pero están recortando más que eso”, enfatizó.

“Obviamente, es una forma fácil de recortar. El inconveniente estriba en que este tipo de gasto tiene un efecto multiplicador sobre la economía”, añadió, y recalcó que el gasto en infraestructura, tiene un efecto multiplicador inverso, por lo que, si se recorta, frena más el crecimiento económico.

El reporte de Hacienda precisó que la inversión en el sector energético disminuyó 28.6 por ciento de enero a octubre de este año, al situarse en 225 mil 45.2 millones de pesos.

A su interior, la inversión en hidrocarburos cayó 29.3 por ciento a 193 mil 92.1 millones. En el sector eléctrico, la inversión disminuyó 31.7 por ciento a 31 mil 953.1 millones de pesos. En comunicaciones y transportes, la inversión creció 62.8 por ciento a 79 mil 431.8 millones.

Sin embargo, en educación la inversión se desplomó 51.4 por ciento, al ubicarse en mil 24 millones de pesos. La inversión en salud también retrocedió 11.9 por ciento, al colocarse en 9 mil 933.7 millones de pesos.

Boquete en ingresos

Los ingresos presupuestales del sector público de enero a octubre, resultaron por debajo de lo esperado en 136 mil millones de pesos.

A octubre, las finanzas públicas registraron ingresos totales por 6 billones 596.5 mil millones de pesos, monto mayor en 2.7 por ciento respecto de igual lapso del año pasado.

Los ingresos petroleros resultaron muy por debajo de lo proyectado, 246.1 mil millones de pesos menos, al sumar 739.5 mil millones.

En contraste, los ingresos tributarios totales de 4 billones 495.9 mil millones de pesos fueron mayores a lo previsto en 91.2 mil millones.

La principal diferencia fue por la captación de ISR, que fue mayor a lo esperado en 59 mil millones de pesos, al ubicarse en 2 billones 441.5 mil millones, un alza de 5.5 por ciento real comparado con lo recaudado el año pasado.