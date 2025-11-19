Hacienda apostará a la eficiencia recaudatoria en lugar de reforma fiscal

La subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla, destacó que la economía mexicana tiene estabilidad macroeconómica y una eficiencia recaudatoria importante, por lo que descartó la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal que eleve impuestos.

Argumentó que los últimos años ha habido una eficiencia recaudatoria importante que prácticamente brinda recursos equivalentes a una reforma fiscal, de más de 2.5 por ciento del PIB.

“Creemos que sigue habiendo espacios para poder hacer más eficiente la recaudación, sobre todo en algunos conceptos en donde no se está pagando de manera adecuada o no se están estableciendo los mecanismos correctos”, enfatizó.

Al participar en el Foro Estrategia Económica Nacional de la Universidad Panamericana, reiteró que para elevar la eficiencia recaudatoria la digitalización será mucho más efectiva.

“Me refiero específicamente a dos puntos, la parte aduanera como donde se ha visto un crecimiento importante, donde hay espacio todavía y en la parte del combate a las factureras, que fue algo que se presentó en el paquete económico de 2026, consideramos que eso ayudará mucho a incrementar la parte recaudatoria”, abundó.

Recalcó que primero hay que agotar esto antes de pensar en cualquier otra medida.

En otro tema destacó que la economía mexicana ha sido resiliente y crecerá en 2025, pese a que todos los consensos de analistas previeron estancamiento.

Mencionó que las últimas estimaciones del FMI estiman un avance del PIB de 1 por ciento para el cierre de este año.

Subrayó que el consumo interno y la inversión privada han estado impulsando

Asimismo, destacó que las calificadoras mantienen la evaluación crediticia de México con grado de inversión.