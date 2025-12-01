Las luces y las sombras en las finanzas públicas

El reporte de finanzas públicas a octubre llega con cifras que, vistas superficialmente, hacen pensar que México atraviesa un momento de fortaleza fiscal.

La recaudación creció con vigor: los ingresos tributarios avanzaron 6.1% real, el ISR 5.5%, el IVA 5.2% y el IEPS total 5.7%, impulsado por un repunte de más de 10% en gasolinas. El ingreso total subió 6.6% real, convirtiendo el balance primario de deficitario en superavitario. Para un país acostumbrado a navegar en la estrechez fiscal, estos números lucen como el retrato de la disciplina.

No sorprende que S&P haya ratificado la calificación soberana con perspectiva estable. México mantiene una estrategia de deuda prudente: 84% de los pasivos del gobierno federal son internos, a tasa fija y con vencimientos largos. Una arquitectura diseñada para resistir sobresaltos externos. A simple vista, el país parece caminar por terreno firme. Pero esa es solo la superficie. Una mirada más profunda revela un conjunto de grietas que amenazan con ensancharse. La más evidente es la caída de 29% real en la inversión física, una contracción que no puede explicarse solo como un ajuste pasajero. Es el sacrificio sistemático del futuro para cuadrar las cuentas del presente. Mientras los ingresos sorprenden al alza, el Estado deja de invertir en infraestructura, en movilidad y en equipamiento público. El resultado es un país que recauda más, pero construye menos.

La otra grieta corre por debajo de todo el presupuesto: la rigidez del gasto. Pensiones creciendo en 7.5% real, servicios personales 3.2%, participaciones a estados 6.4%.

Cada año, el margen para decidir se reduce. El gasto inercial —ese que crece sin que nadie pueda detenerlo— ya domina más de tres cuartas partes del presupuesto. Lo que queda para invertir, innovar o corregir rezagos se evapora. Y ante esa rigidez, la inversión se convierte en la variable de ajuste casi automática.

A ello se añade el riesgo más silencioso, pero más peligroso: Pemex y CFE. La deuda conjunta de ambas empresas ronda 6.6% del PIB y el mercado opera bajo la premisa de que el gobierno terminará rescatándolas. No es especulación: es la expectativa incorporada en los precios de los bonos. La probabilidad de que Pemex requiera una garantía explícita es considerada “casi cierta”. Pero ese paso, inevitable tarde o temprano, no saldrá gratis. Un rescate formal elevaría la prima de riesgo del país y encarecería el financiamiento del propio gobierno, justo cuando el costo financiero ya crece a una tasa real de 7.9%.

La paradoja es evidente: tenemos finanzas públicas que se muestran estables… sostenidas por pilares frágiles. Recaudar más no es sinónimo de recaudar lo suficiente. Con una carga tributaria de apenas 14.6% del PIB —muy lejos del 34% promedio de la OCDE— México sigue siendo un país que exige servicios públicos de nación desarrollada con ingresos de economía emergente. Y aunque este año la recaudación ganó fuerza, no hay garantía de que ese dinamismo pueda mantenerse si la economía continúa estancada.

Porque aquí está el punto central: sin inversión no habrá crecimiento, y sin crecimiento no habrá recaudación sostenible que alcance.

México está construyendo una estabilidad fiscal que depende de un motor económico apagado. La recaudación está hoy impulsada por una mayor eficiencia y una base gravable que se ha expandido ligeramente, pero no por un crecimiento robusto. Es una estabilidad que podría desvanecerse con la misma rapidez con que llegó.

El gobierno celebra, explicablemente, los números positivos. Dirá que la disciplina fiscal está asegurada y que la deuda se mantiene bajo control. Pero si en paralelo la inversión pública es muy baja, la privada se frena por incertidumbre regulatoria y el gasto inercial continúa devorando el margen de maniobra, la estabilidad será apenas un espejismo. Una fachada que puede sostenerse uno o dos años más, pero no un sexenio completo.

Las luces de la recaudación deslumbran, sí. Pero las sombras del gasto inercial, de la inversión colapsada y de las paraestatales al borde del rescate son más largas. Y si no se atienden, terminarán por cubrirlo todo.