Crisis o reforma fiscal: Estos son los 2 escenarios para México que ‘nublan el panorama’ hacia 2030

Las finanzas en México irían rumbo a un 'choque' si no se corrigen aspectos para atraer más inversión.

¿México está cerca de una crisis fiscal? Los indicadores de crecimiento económico, la baja en la inversión y las polémicas judiciales en meses recientes indican que la incertidumbre se podría ver reflejada en un ‘choque’ que afecte las finanzas públicas, pero, ¿cómo revertirlo?

Noviembre fue un mes retador para la política en México, desde el asesinato de Carlos Manzo, las manifestaciones de transportistas y campesinos que preocuparon a Estados Unidos de cara a las negociaciones del T-MEC, y la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR).

Esta clase de eventos, de acuerdo con Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial de El Financiero, comienzan a dibujar “un punto de inflexión”, en el que es necesario tomar medidas, no solo para la seguridad dentro del país, sino para que haya certeza y se favorezca la inversión.

Según Quintana, la economía mexicana “está prácticamente detenida”, y datos como el crecimiento económico de 0.3 por ciento para este año previsto por el Banco de México (Banxico), así como el indicador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de cero crecimiento en octubre, respaldan que el estancamiento, más que un riesgo, “luce ya como una realidad en instalación”.

¿Qué pasa con la inversión en México y por qué influye en el estancamiento económico?

Factores como la incertidumbre regulatoria, choques políticos, reformas polémicas y las señales contradictorias del Gobierno han contribuido a que la inversión privada, que representa el 85 por ciento de la inversión total, “meta freno”.

Además, el episodio reciente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuando cinco ministros decidieron ignorar sentencias firmes por supuestos vicios de origen, en palabras de Enrique Quntana, “abrió un flanco inesperado: el de la erosión de la seguridad jurídica. Para un país que aspira a atraer capital productivo, ese hecho equivale a una alarma encendida."

Otros factores, como el Nearshoring, que serían una ‘salvación’, se han reducido por la incertidumbre, y la reevaluación de proyectos, la postergación de inversiones y el abandono de proyectos tendría consecuencia para las finanzas públicas.

¿Sin reforma fiscal habría crisis? Estos son los factores de riesgo para la economía en México

La actual situación de las finanzas públicas traerían riesgos para la economía en México, lo que incluso puede incrementar año con año y generar una crisis rumbo a 2030.

Aunque la economía mexicana ha crecido a tasas moderadas de 2.5 por ciento en los últimos años, el estancamiento será un reto para la economía de México, donde el gasto en los programas sociales como la Pensión del Bienestar y la Pensión Mujeres con Bienestar, entre otros, representan el 5 por ciento del gasto del Producto Interno Bruto (PIB).

Además del gasto en pensiones, la expansión del gasto social en general, sin la llegada de más inversión, es un riesgo para las finanzas públicas, sumado al costo financiero de la deuda a la alza.

El cambio de perfil en la deuda pública, que favorece la deuda en pesos contra la deuda en dólares, encareció el endeudamiento de México.

Todos estos factores, especialmente los del gasto público, necesitan de inversión, y si esta no repunta, "no habrá forma de generar la recaudación necesaria para sostener ese diseño fiscal“.

¿Qué debería tener una reforma fiscal para fortalecer el crecimiento de la economía?

Según Enrique Quintana, México podría vivir una crisis financiera, "no por exceso de gasto, sino por insuficiencia de crecimiento, salvo que se lance una reforma fiscal“.

Ampliar la base tributaria o ajustar impuestos para resolver el problema no sería la mejor opción, ya que “ninguna reforma fiscal puede funcionar si la economía está estancada“.

Para Enrique Quintana, lo ideal sería reconstruir la confianza para atraer más inversión privada, y para ello, una reforma fiscal debería tener estos factores:

Respeto pleno al Estado de Derecho.

Reglas claras, estables y no retroactivas.

Diálogo genuino con el sector privado.

Certidumbre en materia energética y regulatoria.

Más allá de “ceder” ante los empresarios, la idea es evitar que México caiga en una “espiral” de estancamiento económico y alto déficit que fuercen a un “ajuste doloroso”.

"En pocas palabras: o se recupera la confianza, o se compromete el futuro fiscal del país. No es un debate ideológico. Es simple aritmética económica“, concluye Enrique Quintana.