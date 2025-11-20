¿Se cancela la cuesta de enero? Así es como estancamiento de la economía mexicana ‘congelaría’ la inflación

La economía en México y su bajo crecimiento ayudarían a evitar los problemas de inflación rumbo al cierre de año.

La lentitud de la economía mexicana contribuirá a aliviar las presiones inflacionarias en los próximos meses, según las actas de la última decisión sobre tasas de interés del Banco de México (Banxico), en las que se cita a la mayoría de los miembros del consejo.

Banxico redujo los costos de endeudamiento en un cuarto de punto el 6 de noviembre y señaló que hay margen para otro recorte, dada la debilidad de los datos económicos. No obstante, un crecimiento inferior al esperado debería hacer bajar los precios, incluso aunque la inflación subyacente se mantenga obstinadamente por encima del objetivo del banco, situado en 3 por ciento, más o menos un punto porcentual.

“La mayoría de los miembros anticiparon que la debilidad económica continuará contribuyendo a una menor inflación”, según las actas de Banxico.

La decisión dividida de bajar la tasa de interés clave a 7.25 por ciento incluyó un sutil cambio en la redacción que eliminó la posibilidad de más de un recorte adicional de la tasa en el futuro, lo que podría indicar una pausa en febrero.

El producto interno bruto (PIB) se contrajo 0.3 por ciento en el tercer trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos preliminares, mientras que Banxico prevé un crecimiento de 0.6 por ciento este año, lastrado en parte por el impacto negativo de los aranceles sobre las exportaciones a Estados Unidos, con diferencia el principal socio comercial de México.

En las minutas publicadas el jueves, algunos miembros de la junta directiva del banco, compuesta por cinco integrantes, señalaron que se sigue esperando que la inflación general converja hacia el objetivo en el tercer trimestre del próximo año, mientras que otro miembro prevé que la inflación subyacente caiga por debajo de 4 por ciento en el primer trimestre de 2026, con nuevas reducciones posteriores.

En octubre, la inflación general se situó en 3.57 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos oficiales.

Aunque el menor crecimiento debería hacer bajar los precios, un miembro del consejo afirmó que los efectos de la desaceleración económica sobre los precios aún no son evidentes. Todos los miembros del consejo siguen considerando que el equilibrio de riesgos para la inflación se inclina al alza, y la mayoría destaca la persistencia de la inflación de los servicios.

Jonathan Heath, el único voto disidente en la decisión del 6 de noviembre de reducir los costos de financiación, ha advertido que la lucha contra la inflación no ha terminado y que la autoridad monetaria no debe enviar señales contrarias a los mercados.

“El mandar un mensaje de complacencia ante persistentes presiones inflacionarias pudiera tener un mayor detrimento en las expectativas inflacionarias que la lasitud en la tasa real ex ante per se”, se cita al miembro disidente en el acta.

La mayoría de los miembros también mencionaron que consideran que la Reserva Federal de Estados Unidos continuará con su ciclo de recortes de tasas. Los responsables políticos mexicanos tienden a seguir de cerca a sus homólogos estadounidenses.

La junta de Banxico ha señalado que los cambios en las políticas económicas de Estados Unidos y aranceles añaden incertidumbre a la trayectoria de la inflación en México, lo que indica que las políticas de comercio exterior suponen un riesgo al alza para los precios locales.