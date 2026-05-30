InnovaFest Monterrey reúne a más de 5 mil asistentes, empresas y fondos de inversión

InnovaFest Monterrey reúne a más de 5 mil asistentes, inversionistas y empresas en torno a la innovación. (Foto: Especial)

El InnovaFest Monterrey reunió a más de 5 mil asistentes, inversionistas, emprendedores, empresas y representantes del ecosistema de innovación en un encuentro enfocado en impulsar el desarrollo tecnológico, el emprendimiento y la vinculación entre proyectos y capital.

De acuerdo con los organizadores, el evento registró 5 mil 234 asistentes al corte del 28 de mayo, además de invitados especiales.

La edición de este año contó con cuatro hubs temáticos dedicados al conocimiento aplicado y tecnología avanzada, startups y empresas de alto impacto, impulso emprendedor-empresarial y políticas para la innovación.

Además, participaron 100 instituciones y entidades expositoras que presentaron en conjunto 286 prototipos, con la participación de 252 responsables y expositores registrados.

El encuentro también reunió a empresas de diversos sectores mediante 16 stands empresariales, entre ellas Afflux, Clip, Kapital, Stori, Tala, UVM, Vitro, FemexFut, Wabi, Bitso, Conalep, CEMEX, Hisense, Heineken, Caintra y Grupo Modelo.

Empresas, fondos de inversión y mentores participaron en InnovaFest Monterrey

Uno de los principales componentes del evento fue la participación de 91 fondos de inversión. Entre ellos se contabilizaron fondos de venture capital, inversionistas institucionales, corporativos, ángeles inversionistas, fondos de capital corporativo (CVC) y family offices.

El encuentro contó con la presencia de 22 mentores y ponentes, entre los que destacaron Daniel Vogel, cofundador y CEO de Bitso; Loreanne García Otatti, cofundadora de Kavak; Mariana Castillo, cofundadora y presidenta del consejo de Ben & Frank, y Ángel Cisneros, cofundador y CEO de Saptiva AI.

El objetivo de estas participaciones fue reconocer, motivar y apoyar a los emprendedores.

Conferencias, música y premiación marcaron la agenda del evento

La programación incluyó cinco conferencias y talleres en el escenario principal, además de cuatro actividades en un escenario silencioso. También se realizaron dos presentaciones musicales en vivo a cargo de Little Jesus y Clubz.

Como parte de las actividades se llevó a cabo “Mentes en Acción”, con la participación de Marcelo Ebrard; Jorge Humberto Santos Reyes, presidente de Caintra Nuevo León y del Consejo de Arca Continental; Alejandra Ríos Espíndola, CEO de Grupo Ambrosía; David Garza Herrera, director de Asuntos Corporativos de Xignux; Karla Huerta, CEO y socia de APB Sistemas; y Adrián Sada Cueva, CEO y chairman de Vitro.

Además, se celebró la primera ceremonia del Premio a la Innovación Mexicana 2026, que reconoció proyectos relacionados con salud, biotecnología, medicina de precisión, economía circular, sostenibilidad de materiales, energía y transición energética.