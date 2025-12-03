Hacienda va por ‘exprimir’ recaudación de impuestos en 2026: ‘Pagarán los que no lo hacen’

La presidenta Sheinbaum negó que México necesite una reforma fiscal para aumentar la recaudación, esto ante el incremento de los recursos destinados a pensiones.

Hacienda pretender ‘exprimir’ más la recaudación de impuestos y obtener hasta 2 puntos adicionales del PIB en 2026, afirmó Carlos Lerma, subsecretario de Ingresos, quien descartó que se necesite una reforma fiscal.

“El mandato que tiene la Subsecretaría de Ingresos, por parte de la presidenta Sheinbaum y del propio secretario Edgar Amador, es que no se promoverá una reforma fiscal hasta que no se haga pagar a todos los que no lo están haciendo por medio de la fiscalización”, enfatizó.

Carlos Lerma explicó que la última reforma fiscal fue promovida en 2013, y ayudó a subir la recaudación de impuestos de 10 a 12.3 por ciento.

“Con todos los esfuerzos y medidas administrativas que han hecho todo el equipo del SAT y todo el equipo de la Agencia Nacional de Aduanas, prácticamente en el sexenio anterior, se dio un incremento más o menos de lo mismo de 2 puntos porcentuales del PIB”, precisó.

“Nosotros estamos pretendiendo que con las medidas que se autorizaron más las que ya se venían ejecutando, podamos llegar a números a números similares”, destacó.

Aumento al salario mínimo ayudará a la recaudación en 2026

El subsecretario de Ingresos expresó que el aumento del salario mínimo de 13 por ciento para 2026; el crecimiento de la economía más cercano al 1.8 por ciento, y el consumo interno, permitirán elevar la captación de impuestos el próximo año.

Carlos Lerma destacó que el comercio exterior está creciendo y en el primer semestre de 2026 se tiene que establecer ya si habrá cambios en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tras su revisión.

“Hay un consumo interno robusto, vemos un crecimiento en tanto en la parte de empleo como en la parte de los salarios, como ya se anunció”, apuntó.

Carlos Lerma añadió que de seguir la inflación en el rango establecido por el Banco de México, se permitirá un entorno de tasas más favorables tanto para los empresarios como para los consumidores.

“Con todo esto, estamos proyectando para el siguiente año una recaudación tributaria de alrededor de 5.8 billones de pesos, lo que significaría un crecimiento en términos reales de 6.3 por ciento, un monto adicional de 500 mil millones en recaudación”, recalcó.