Desaceleración del comercio limitará crecimiento del PIB Mundial: OCDE

Al considerar un impacto relativamente leve de las políticas comerciales y la incertidumbre económica, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), mantuvo sin cambio sus expectativas de crecimiento para el PIB mundial en 3.2 por ciento en 2025 y 2.9 por ciento en 2026, tal como lo previó en septiembre pasado y hacia el 2027 anticipó una recuperación a una tasa de 3.1 por ciento, que será inferior al 3.3 por ciento del 2024 debido a moderación en el consumo, inversión y desaceleración del comercio.

“Esperamos que el aumento de los aranceles se refleje gradualmente en un aumento de los precios, reduciendo el crecimiento del consumo de los hogares y la inversión empresarial”, advirtió al señalar signos de desaceleración en el comercio y ajustes en los mercados laborales.

Si bien en este 2025, la OCDE identificó un impacto negativo “relativamente leve de las recientes crisis comerciales y la elevada incertidumbre en la economía mundial”, advirtió que sus proyecciones “están sujetas a riesgos sustanciales y muchas pueden interactuar unas con otras”.

La concentración anticipada de producción y comercialización ayudó a mantener el ritmo económico, acompañado de la sólida inversión en activos relacionados con la Inteligencia Artificial y políticas fiscales y monetarias de apoyo, expuso en la actualización de sus Perspectivas Económicas de la OCDE publicadas este martes.

Entre los 20 países más grandes -G20-, se estima que la inflación anual se modere a 2.8 por ciento y 2.5 por ciento en 2026 y 2027, respectivamente, desde 3.4 por ciento este año. Será a mediados de 2027 cuando se proyecta que la inflación regrese a los objetivos en casi la mayoría de las economías.

“Los bancos centrales deben mantenerse alerta, continuando con la reducción de las tasas cuando la inflación se mantenga firme en sus objetivos o regrese a ellos, pero preparados para ajustar el rumbo en caso de nuevas presiones inflacionarias o una debilidad inesperada del mercado laboral”, recomendó.

Para la economía de Estados Unidos, el organismo mejoró sus proyecciones comparado con sus perspectivas intermedias de septiembre. Anticipa que el PIB crecerá 2.0 y 1.7 por ciento en 2025 y 2026, respectivamente; 0.2 puntos porcentuales más que lo estimado tres meses atrás y en 2027 se recuperará a 1.9 por ciento.

“En Estados Unidos, se prevé una desaceleración del crecimiento de la producción a medida que se sientan plenamente los efectos de las tasas arancelarias efectivas sustancialmente más altas sobre las importaciones, los recortes en la plantilla del gobierno federal y la caída de la inmigración neta. Una vez superado su impacto máximo, y con la continua fortaleza de la inversión relacionada con la IA y la continua flexibilización de la política monetaria, se prevé un repunte del crecimiento anual en 2027”, explica en el reporte.

En Canadá, también se prevé una recuperación gradual del crecimiento del PIB real desde 1.1 por ciento en 2025, a 1.3 por ciento en 2026 y 1.7 por ciento en 2027. En la zona Euro el pronóstico de crecimiento en 2025 y 2026 es de 1.3 y 1.2 por ciento, respectivamente, 0.1 y 0.2 puntos porcentuales mejor a las cifras de septiembre.

El gigante asiático, China, mantendrá su ritmo de crecimiento del 5.0 por ciento en 2025 respecto al 2024, pero comenzará a perder tracción a 4.4 por ciento en 2026 y 4.3 por ciento en 2027. Tres meses atrás se preveía un repunte de 4.9 y 4.4 por ciento para este y el siguiente año.

En América Latina, tras una desaceleración del 2.4 por ciento en 2025 al 1.7 por ciento en 2026, Brasil se recuperará a 2.2 por ciento en 2027; en tanto que en México, la recuperación del PIB será más lenta, desde 0.7 por ciento en 2025 a 1.2 por ciento en 2026 y 1.7 por ciento en 2027.