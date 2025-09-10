México endurece política arancelaria: ¿Qué sabemos sobre el incremento a más de mil productos importados?

Ebrard señaló que se pretende proteger a 19 sectores industriales estratégicos y a un estimado de 320 mil empleos. (Foto: Cuartoscuro)

Los aranceles que se elevarán en algunos casos hasta el tope permitido por la OMC a productos extranjeros cubren el 8.6 por ciento de las importaciones totales de México, equivalente a 52 mil millones de dólares de importaciones, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

¿Qué sabemos de los aranceles a productos importados a México?

Preciso que en total son mil 463 fracciones arancelarias las que se modificarán y con ello se pretende proteger a 19 sectores industriales estratégicos y a un estimado de 320 mil empleos.

“Los vehículos provenientes de Asia y en particular China, ya tienen un arancel de 20 y ahora vamos a llevar lo más alto, que nos permite la Organización Mundial de Comercio, que llega hasta 50 por ciento, porque los precios a los que están llegando a México están debajo de lo que nosotros llamamos precios de referencia”, enfatizó.

Entrevistado en el marco de la Entrega de Certificado de Aprobación de Tipo Aeronave Ligera Deportiva a HORIZONTEC CRT-1041/2025, en Santa Lucia, detalló que puede ser que una vez que entren en vigor las fracciones y haya certidumbre de cuál va a ser el nivel de precio, pudiera crecer la inversión en México.

Por ejemplo, señaló, si yo tengo en México la producción de vehículos ligeros, ya con estas nuevas reglas, pues me queda claro que no me van a vender vehículos a bajo precio de inventario. Entonces probablemente invierta yo más para los años que vienen.

Aranceles a autopartes importadas

En autopartes los aranceles se aplicarían a 141 fracciones arancelarias, que actualmente tienen aranceles de 0 a 35 por ciento, los cuales se elevarían del 10 al 50 por ciento.

En autos ligeros los aranceles se aplicarían a 13 fracciones que tienen impuestos del 15 al 20 por ciento y se les elevarían al 50 por ciento.

¿Cuánto aumenta el arancel a la industria siderúrgica y del vestido?

En la industria siderúrgica hay 248 fracciones con aranceles del 0 al 50 por ciento y se les incrementarían del 20 al 50 por ciento.

En la industria del vestido hay 308 fracciones con aranceles del 10 al 35 por ciento, los cuales subirían del 35 al 50 por ciento.

Incremento de aranceles a electrodomésticos y motocicletas

En electrodomésticos hay 18 fracciones con aranceles del 0 al 35 por ciento, a los cuales se les aplicaría la tasa máxima de 35 por ciento.

En motocicletas hay 8 fracciones con aranceles del 0 al 15 por ciento, los cuales se elevarían al tope de 35 por ciento, entre otros bienes.

“Voy a explicar eso un poco: se tiene sobre cada producto un precio de referencia. Cuando llega un producto al país debajo del precio de referencia, si es un solo producto, se hace una investigación antidumping. Un solo producto, pero si son muchos, se modifica el arancel”, dijo Marcelo Ebrard.

“Porque si no, la industria nacional está en desventaja. Entonces, por esa razón, estamos tomando esa medida”, abundó.