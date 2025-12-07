Aranceles a productos chinos: ¿Cuándo se vota la propuesta? Esto es lo que sabemos

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que se prevé votar en el pleno entre martes 9 y miércoles 10 de diciembre la reforma a aranceles.

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados prevé votar este lunes el Dictamen de la Iniciativa de reforma de mil 463 aranceles que propuso el Ejecutivo, y que impactaría a importaciones por un valor de 51 mil 910 millones de dólares.

Estimaciones del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) detallan que los aranceles afectarían al 8.3 por ciento del total importado en 2024.

¿Cuándo se votará la reforma a los aranceles a productos chinos?

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que se prevé votar en el pleno entre martes 9 y miércoles 10 de diciembre estas reformas a los aranceles.

Aranceles a China beneficiarán a lo ‘Hecho en México’

“Esta ley busca fortalecer la industria nacional, impulsar los contenidos mexicanos en las cadenas globales de valor y proteger el empleo, especialmente para los trabajadores en sectores estratégicos como el automotriz, el textil, el de aluminio, electrodoméstico, calzado, plástico”, subrayó.

El proyecto de Dictamen explica que de las mil 463 fracciones arancelarias que se pretende modificar 141 corresponden al sector de autopartes, 13 en autos ligeros, 308 en vestido, 79 en plásticos, 248 en siderúrgico y 18 en electrodomésticos.

Otras 37 fracciones están en juguetes, 398 en textiles, 28 en muebles, 49 en calzado, 18 en productos de marroquinería, 47 en papel y cartón, 8 en motocicletas, 21 en aluminio, 1 en remolques, 25 en vidrio y 24 en jabones, perfume y cosméticos.

En la Iniciativa del Ejecutivo Federal, 316 fracciones no están sujetas al pago de aranceles de importación, mientras que las fracciones restantes mantienen algún tipo de tarifa arancelaria vigente.

Por otra parte, en la actualidad 341 fracciones arancelarias están gravadas con un arancel del 35 por ciento, en tanto que 302 fracciones aplican un arancel del 10 por ciento.

“La medida propuesta en la Iniciativa se enfoca a un conjunto de países que mantienen una participación significativa en el flujo comercial hacia México, entre ellos China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica”, resalta el proyecto de Dictamen.

‘Mala idea’ imponer aranceles a productos chinos

Jorge Molina Larrondo, consultor en comercio internacional y políticas públicas, advirtió que el incremento arancelario tendrá efectos contraproducentes tanto económicos como políticos.

“Por donde se le vea, es una mala idea que generará repercusiones políticas y económicas. Los aranceles nunca son la solución para propiciar cambios estructurales en la economía (si es que ese es el objetivo del gobierno mexicano) y producen mayores distorsiones de mercado, sobre todo cuando el control aduanero del país no es bueno”, afirmó.

Molina destacó que el 77 por ciento de las importaciones mexicanas son insumos y bienes intermedios, por lo que elevar los aranceles encarecerá los costos de producción de múltiples sectores, “lo que puede ser otro freno al crecimiento”