El peso en EU del sello ‘Made in Mexico’

Una buena noticia de inicio de año es que la economía mexicana sigue sin verse afectada por la implementación de los aranceles estadounidenses.

México mantiene una posición más favorable que sus competidores globales para exportar sus mercancías a Estados Unidos ante el trato preferencial otorgado por la administración de Donald Trump al comercio vía T-MEC que cumpla con las reglas de origen.

En octubre de 2025, las importaciones estadounidenses de bienes con sello ‘Made in Mexico’ totalizaron 48 mil 524 millones de dólares, cifra sin precedente para cualquier mes desde que se tiene registro a partir de 1985.

Además, arrojó un incremento de 6.7 por ciento contra igual mes del año previo, según datos publicados el jueves por la Oficina del Censo de Estados Unidos, perteneciente al Departamento de Comercio.

No sólo eso, sino que las exportaciones mexicanas representaron 17.7 por ciento de las compras estadounidenses totales, por arriba del 16.2 por ciento alcanzado en septiembre precedente.

Esto abre la brecha respecto a sus dos más cercanos competidores en ese mercado, Canadá y China, cuyas participaciones fueron de 11.3 y 8.7 por ciento, respectivamente.

Dicho en otras palabras, México consolida su posición como principal proveedor de mercancías a Estados Unidos, en el contexto de la incesante presión arancelaria y política por parte de su gobierno.

El factor que más ha contribuido a este comportamiento es la posición favorable de México en las relaciones comerciales con Estados Unidos respecto a otros países.

El informe de la Oficina del Censo confirmó que México sigue superando a Canadá como principal proveedor de las compras de Estados Unidos en cifras acumuladas.

Entre enero y octubre de 2025, las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense sumaron 447 mil 998 millones de dólares, la cifra más alta para un periodo igual.

México logró una participación de 15.6 por ciento en todas las importaciones de Estados Unidos. Más atrás quedaron Canadá, con 11.2 por ciento, y China, con 9.2 por ciento.

El liderazgo se mantiene a pesar de la imposición de aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales de 1977 y bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, medidas que la administración Trump aplicó a México y muchos otros países.

Según el reporte de la Oficina del Censo, el 87.4 por ciento de las importaciones estadounidenses realizadas desde México ingresó bajo certificaciones del T-MEC, muy superior al 47 por ciento en junio.

Esa es la proporción de envíos que cumplen con las reglas de origen, lo cual quiere decir que, además de que hay un uso creciente del T-MEC, más del 80 por ciento de las ventas mexicanas en Estados Unidos no paga arancel.

Esto significa que es cada vez menor la proporción de las exportaciones que no cumplen con el T-MEC y pagan un arancel, pero la tasa arancelaria efectiva es una de las más bajas, de 4.8 por ciento en promedio.

Este es el contexto en que se perfila la revisión del T-MEC en julio próximo, donde México, Estados Unidos y Canadá pueden decidir la extensión del acuerdo comercial por 16 años más.

Sin la aprobación de una extensión, el T-MEC seguiría vigente hasta 2036, pero sujeto a revisiones anuales, lo que generaría incertidumbre a las empresas y podría socavar los beneficios del Tratado, incluido el liderazgo de México como proveedor de Estados Unidos.

Para la consultora Integralia, “el escenario más probable es que, tras la revisión del T-MEC, México conserve el acceso preferencial al mercado estadounidense y, con ello, una ventaja relativa frente a otros competidores. Si bien la ruptura del acuerdo no puede descartarse, se mantiene como un escenario de baja probabilidad”.

Sin embargo, “el principal riesgo radica en que la revisión derive en un T-MEC funcionalmente más restrictivo, menos equilibrado y más en línea con los intereses de Estados Unidos”.

De ahí que la revisión del T-MEC ocupa el segundo lugar en el listado de los diez riesgos políticos para 2026 que advierte Integralia sobre México, después de la reforma electoral.