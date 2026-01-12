¿Por qué la demanda de Trump contra la Fed podría ‘darle gasolina’ al peso en 2026?

Donald Trump metió un ‘autogol’ al dólar con la amenaza de denunciar penalmente a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, como parte de su presión para mayores recortes a la tasa de interés.

Powell informó que fue citado por un jurado del Departamento de Justicia, respecto a una investigación judicial relacionada con renovaciones en la sede de la Fed en Washington.

De acuerdo con Powell, la investigación es un ‘castigo’ de Trump por no reducir los costos de endeudamiento en EU al ritmo que ha exigido. “Se trata de si la Fed podrá seguir fijando las tasas de interés basándose en la evidencia o si la política monetaria estará dirigida por la presión política“, advirtió.

El índice ponderado dólar cayó 0.25 por ciento en la sesión de este lunes, lo que benefició a las monedas de mercados emergentes, entre ellas, el peso mexicano.

Este es el escenario de la Fed que provocaría una mayor apreciación del peso

Eduardo Caballero, analista bursátil de Signum Research, detalló que, la noticia en sí misma todavía no implica que efectivamente la Reserva Federal ya haya perdido independencia.

“En cierto modo lo que ha causado revuelo es que el Gobierno estadounidense había procurado respetar la independencia de la Fed y en estos momentos se ha observado una presión pocas veces vista antes”, indicó.

El especialista dijo que lo que pondría en riesgo el valor del dólar sería que la Fed cediera a las presiones y redujera agresivamente la tasa de interés a pesar de que la inflación en Estados Unidos esté por encima del objetivo de 2 por ciento.

“Es decir, incluso si la independencia de la Fed se viera mermada, mientras las acciones efectivamente emprendidas por el instituto central sean consistentes con alcanzar el objetivo de inflación, no debería observarse una depreciación agresiva del dólar todavía. En este sentido, mientras el valor del dólar se mantenga estable, no sería esperable un mayor fortalecimiento del peso mexicano”, puntualizó.

Analistas de Monex detallaron que esto convierte la independencia del Fed en un tema central, ya que Powell reveló citaciones del Departamento de Justicia relacionadas con su testimonio sobre las renovaciones en la sede de la Fed.

Además, anticipan que el dólar seguirá presionado en los mercados hasta que se nombre un nuevo presidente de la Fed, quien podría ser percibido como un líder dovish.

Republicanos se ‘alebrestan’ por ataques de Trump a la Fed

El senador Thom Tillis, un republicano clave en el Comité Bancario que no se postula a la reelección, prometió oponerse a cualquier nominación de Trump a la Reserva Federal.

Otros senadores republicanos, incluido el exdirector ejecutivo de Bridgewater Associates, Dave McCormick, ofrecieron una respuesta más moderada.

La oposición de Tillis probablemente bloquearía cualquier nominación a la Reserva Federal en el Comité Bancario del Senado, que está dividido 13-11 entre ambos partidos. Según las normas actuales del Senado, se necesitan 60 votos para rechazar con éxito una nominación polémica de un comité, y es muy poco probable que los senadores demócratas acudan en ayuda de Trump.

Con información de Bloomberg