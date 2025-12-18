Inflación en EU cae ‘inesperadamente’: Se ubica en 2.6% en noviembre, su ritmo más lento desde 2021

La inflación subyacente de Estados Unidos aumentó en noviembre al ritmo anual más lento desde principios de 2021, una mejora inesperada después de meses de persistentes presiones sobre los precios.

El índice básico de precios al consumidor (IPC), que excluye las categorías de alimentos y energía, frecuentemente volátiles, aumentó un 2.6 por ciento en noviembre con respecto al año anterior, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados este jueves.

Esto se compara con un avance anual del 3 por ciento dos meses antes. El IPC general subió un 2.7 por ciento en noviembre con respecto al año anterior.

El informe se complicó debido al cierre del gobierno federal, que impidió a la BLS recopilar gran parte de los datos de precios de octubre. Esto limitó la capacidad de la agencia para determinar las variaciones intermensuales de las medidas generales de inflación y de muchas categorías clave en noviembre.

Aumentan precios de artículos para el hogar y de cuidado personal

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) indicó que el IPC subyacente aumentó un 0.2 por ciento durante el primer semestre de 2019, frenado por la disminución de los costos de las estancias en hoteles, el ocio y la ropa.

Los precios de los artículos para el hogar y los productos de cuidado personal aumentaron.

A pesar de las numerosas advertencias, el informe ofrece esperanzas de que las presiones inflacionarias estén disminuyendo tras permanecer estancadas en un rango estrecho desde principios de este año.

Sin embargo, varios economistas señalaron que la variación intermensual en las categorías clave de vivienda, que son algunos de los componentes más importantes del IPC, se mantuvo prácticamente sin cambios, lo que pone en duda los cálculos.

“Es posible que esto refleje una caída genuina de las presiones inflacionarias, pero una parada tan repentina, particularmente en los componentes de servicios más persistentes, como el alquiler de la vivienda, es muy inusual, al menos fuera de una recesión”, dijo Paul Ashworth, economista jefe para América del Norte en Capital Economics, en una nota.

Datos de diciembre mostrarán señales de posible desinflación

“El resultado es que parece que todos tendremos que esperar hasta que se publiquen los datos de diciembre el próximo mes para verificar si se trata de un error estadístico o de una desinflación genuina”, dijo.

La BLS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El S&P 500 abrió al alza, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron bajos y el dólar cayó tras el informe.

No está claro si el informe del IPC influirá en las autoridades de la Reserva Federal, que siguen divididas sobre la evolución de los tipos de interés el próximo año. La semana pasada, la Fed recortó los tipos por tercera vez consecutiva para evitar un deterioro aún más preocupante del mercado laboral.

Hablando después de la decisión, el presidente Jerome Powell dijo que los datos del IPC “podrían estar distorsionados” debido al cierre gubernamental de duración récord que finalizó el 12 de noviembre.

El cierre no solo provocó la cancelación del informe de octubre, sino que también obligó a la BLS a comenzar la recopilación de precios más tarde en noviembre, acortando el período de recolección.

Algunos economistas han señalado que esto podría distorsionar las cifras, dados los descuentos en torno al Viernes Negro. Aun así, la BLS afirmó que autorizó horas adicionales de recolección para intentar recopilar datos de todo el mes.