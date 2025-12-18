Los aplausos a México desde EU

La estrategia de la Secretaría de Economía, bajo Marcelo Ebrard, para generar empatía en Estados Unidos está dando resultados. Ayer, la Oficina Comercial de la Casa Blanca ponderó la política de México frente a las importaciones provenientes de China y los nuevos aranceles que se impusieron. Pero hubo más. En un artículo en Financial Times, Peter Navarro, uno de los más influyentes personajes en política comercial en la Casa Blanca, también reconoció la política mexicana en relación con las importaciones desde China. Sin duda se trata de un muy buen punto de partida para comenzar a negociar.

Habilidad hacendaria mexicana

Al cierre de 2025, México consiguió el reconocimiento de prestigiadas entidades internacionales que hacen el ranking de las emisiones y la política de deuda pública de diversas instancias. Edgar Amador, secretario de Hacienda, y Maricarmen Bonilla, subsecretaria, obtuvieron las más elevadas distinciones por las estrategias aplicadas para manejar la deuda de Pemex. En particular, la emisión de los bonos precapitalizados (P-Cap) han recibido un beneplácito generalizado por su innovación. No cabe duda que el manejo financiero desde Hacienda tiene los máximos reconocimientos a nivel global.

Mitin en Zócalo, pasado por aguas

La presidenta Sheinbaum encabezó ayer la entrega gratuita de la colección de libros “25 para el 25”. En un Zócalo colmado, estuvo acompañada por el director del FCE, Paco Ignacio Taibo II; la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la secretaria de Cultura, Claudia Curiel. Pero la nota –además de que el evento se acortó por la lluvia– fue que se transmitieron simultáneamente imágenes de la entrega de libros en Colombia y Venezuela, encabezadas por los enemigos jurados de Trump, Gustavo Petro y ¡Nicolás Maduro! Vaya timing…

Darán marines clases a domicilio

La presidenta Sheinbaum pidió al Congreso autorización para el ingreso a territorio nacional de personal de Navy SEAL y del 7mo. Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de EU, para que participen en el evento “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”. Los ejercicios se realizarán en Donato Guerra, Edomex, y en Champotón y Ciudad del Carmen, Campeche, en cuatro fases, del 19 de enero al 15 de abril de 2026. Curso intensivo de tres meses.

¿Más traslado de reos a EU?

Y hablando de colaboración México-EU, recientemente la presidenta Sheinbaum aclaró que, si bien no estaba confirmado el envío a EU de una tercera tanda de mexicanos en custodia penitenciaria, eso no quería decir que no iba a ocurrir. Ello, a pesar de que a la fecha no se ha explicado el traslado –que no extradición– de los 55 reos enviados en febrero y agosto. Incluso senadores como Mario Vázquez y Saúl Monreal han cuestionado que se haya entregado a esos connacionales –la mayoría sin sentencia– sin garantías de que se respeten sus derechos o no sean sometidos a medidas administrativas especiales.

Alito, con ‘pulcro proceso de desafuero’

Tanto repite, una y otra vez, que “se sigue trabajando” en el expediente para el desafuero del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, que el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, de Morena, argumentó ayer que “lo que pasa es que estamos trabajado un dictamen muy pulcro, inimpugnable”. Pues más le vale, porque la solicitud de desafuero incluye cinco carpetas de investigación, en las que se señala al senador por los delitos de uso indebido de atribuciones y de peculado. No es cualquier cosa.

Veinte días de vacío legislativo

Primero, diputados y senadores se despidieron desde antes del 12 diciembre guadalupano, a fin de irse de vacaciones más de mes y medio, para volver a sesiones el 1 de febrero. En este tiempo se quedó la Comisión Permanente, con 19 diputados y 18 senadores. Sólo que ayer estos legisladores, tras su primera sesión, también se fueron de vacaciones y volverán el 7 de enero. En 20 días no habrá Legislativo.