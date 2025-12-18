México insiste en la no intervención ante el conflicto EU Venezuela

Fuentes citadas en medios estadounidenses indicaron que varios buques venezolanos con destino a Asia zarparon el martes y ayer, pero ninguno se encontraba en la lista de buques sancionados, [Fotografía. EFE]

Con el trasfondo del bloqueo total de cargueros venezolanos anunciado por Donald Trump y filtraciones de que el Pentágono mantiene vigilancia de los petroleros con intenciones de decomisar hasta 18 de ellos, Nicolás Maduro ordenó a sus buques de guerra escoltar a los barcos de carga venezolanos, lo que según expertos eleva el riesgo de una posible confrontación militar en ultramar.

Fuentes citadas en medios estadounidenses indicaron que varios buques venezolanos con destino a Asia zarparon el martes y ayer, pero ninguno se encontraba en la lista de buques sancionados que son blanco de las acciones de la Marina estadounidense, de acuerdo con The New York Times.

“Pero la reciente cascada de acontecimientos, desencadenada por la confiscación de un petrolero por parte de la administración Trump la semana pasada y luego por la orden del presidente de un ‘bloqueo total’, aumentó la probabilidad de un conflicto violento”, advirtió.

PDVSA, la paraestatal petrolera venezolana, señaló en un comunicado que sus buques petroleros navegaban “con plena seguridad, respaldo técnico y garantías operacionales en legítimo ejercicio de su derecho a la libre navegación”.

En un mensaje a la nación, que según comentaristas conservadores sería usado para lanzar un anuncio militar sobre Venezuela, el presidente Donald Trump ignoró el tema y lo dedicó a enumerar los avances de 11 meses de su gobierno, incluido lo que ensalzó como el freno a la “invasión” de 25 millones de criminales desde su frontera sur.

Pero la publicación Axios reveló que el Pentágono se prepara para incautar más petroleros sancionados frente a Venezuela, mientras la administración Trump inicia una nueva fase de su campaña de presión contra el régimen de Maduro.

En este marco, el Senado aprobó La Ley de Autorización de Defensa Nacional con un presupuesto total de 900 mil 600 millones de dólares en el año fiscal 2026.

El incremento de 8 mil millones de dólares respecto de la petición original del Pentágono permite blindar financieramente proyectos estratégicos, entre los que destacan el sistema de defensa Golden Dome for America y el avanzado F-47, junto con un impulso significativo a la industria naval para fortalecer la flota de la Marina con nuevos submarinos y destructores.