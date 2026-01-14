¿Chico Pardo tendrá compañía? Citi venderá más acciones de Banamex antes de salida a bolsa

La operación para vender una participación de 25% de Banamex a Chico Pardo tuvo la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿En busca de más empresarios como Fernando Chico Pardo? Citigroup está considerando la posibilidad de vender más participaciones de Grupo Financiero Banamex... y se niega a volver a comprometerse con una salida a bolsa en 2026.

Citi ha estado planificando una oferta pública inicial del negocio como parte de su estrategia para salir por completo de la operación. El director financiero, Mark Mason, evitó dar una fecha concreta, pero señaló que la entidad buscará activamente vender participaciones adicionales más pequeñas en Banamex antes de cualquier salida a bolsa, que anteriormente había indicado que podría producirse en 2026.

¿Cuánto pagó Fernando Chico Pardo por 25% de Banamex?

A finales del año pasado, Citigroup cerró un acuerdo por 42 mil millones de pesos para vender 25 por ciento de Banamex al multimillonario Fernando Chico Pardo, una transacción que se completó más rápido de lo esperado, apuntó Mason este miércoles 14 de enero en una llamada con periodistas tras la publicación de los resultados del cuarto trimestre.

Jane Fraser, CEO de Citi, informó con antelación a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la venta de 25 por ciento de Banamex. “(Fernando Chico Pardo) es un empresario de buena reputación (...) es una buena noticia", celebró en la ‘mañanera’ del 25 de septiembre pasado.

La venta de Banamex también llamó la atención de otro empresario, Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, quien ofreció 9 mil millones de dólares por el 100 por ciento del banco. La oferta despertó ‘temor’ entre los accionistas de Grupo México, empresa propiedad de Germán Larrea, y provocó una caída de 193 mil millones de pesos en un solo día en la Bolsa Mexicana de Valores (BVM).

Citi rechazó la propuesta de Larrea al argumentar que la venta de 25 por ciento a Chico Pardo y la OPI en 2026 eran la mejor forma de “completar la desinversión de Banamex de una manera responsable".

Citigroup ha estado reduciendo o vendiendo sus divisiones de banca minorista en todo el mundo como parte de un esfuerzo por simplificar la estructura del banco, aunque planea conservar en México una unidad de banca corporativa y de corretaje.

Citi advierte sobre recortes en 2026: ‘Hay que subir el nivel’

Jane Fraser está poniendo punto final a la cultura de rezago de Citigroup Inc. En un contundente memorando dirigido a los empleados del banco este miércoles 14 de enero, la directora ejecutiva de Wall Street informó a sus 226 mil empleados que “hay que subir el nivel”, a la vez que anunció nuevos recortes de empleos este año.

“No se nos evalúa por el esfuerzo, se nos juzga por nuestros resultados. Y espero ver desaparecer los últimos vestigios de viejos y malos hábitos, y que surja un Citi más disciplinado, más seguro y ganador en 2026″, pidió la CEO.

Fraser ha instado al personal del banco a trabajar arduamente para alcanzar los objetivos de rentabilidad y aumentar la rentabilidad para los inversores que se vieron perjudicados mientras Citigroup luchaba por recuperarse de la crisis financiera de 2008.

También ha invertido en automatización y controles administrativos para resolver los problemas de datos que han manchado la reputación de la empresa y provocado la ira de los reguladores.

“Todos debemos adoptar una mentalidad más comercial: Exigir el negocio, competir por el bolsillo completo y no conformarnos con un rol secundario o una oportunidad perdida”, escribió.