Los tres líderes a seguir en Banamex

El histórico Banamex inicia ya oficialmente una nueva etapa con la aceptación de Fernando Chico Pardo por parte de Citi como el accionista “ancla” del grupo, que tendrá al empresario mexicano y su familia como las principales caras ante el público inversionista y donde nadie tendrá mayor participación que ellos, con lo cual Chico Pardo inicia oficialmente su era como presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banamex.

Fernando Chico Pardo (Especial)

La familia se suma a la historia del banco, que ha tenido al frente como socios a empresarios conocidos como los Hernández y los Harp Helú, y que buscarán dar otro toque al negocio financiero, esto de la mano de Ignacio Deschamps que hasta ahora, como recordó el grupo internacional, se mantendrá en la presidencia del Consejo de Administración, ojo únicamente del banco, mientras que Manuel Romo seguirá como director del Grupo Financiero y del banco junto con todo el equipo, quienes además ya tiene prácticamente todo el papeleo listo para que la próxima salida a mercado se realice cuando Citi vea que existen las mejores condiciones.

Por lo pronto, el desarrollo de la estrategia actual es de continuar creciendo en todas las líneas de negocio, avanzar en su transformación digital y operativa, e incrementar el liderazgo de Banamex de la mano de los clientes, y ahí tendrán mucho trabajo, ya que casualmente en pleno anuncio, y con motivo de la clásica quincena, una vez más las aplicaciones de los principales bancos registraron retrasos ante la avalancha de transacciones por las fechas.

El proceso que se cerró y con lo cual Chico Pardo tiene el 25 por ciento del banco, se da en un momento en que pese a todo el ruido que se generó, el banco logró sortear de manera positiva el año, al menos los datos así lo muestran, ya que cerró siendo el tercero en préstamos personales y tercero en préstamos de nómina.

Además, atendió a más de 6 mil entidades y casi 380 mil Pymes con firmas de convenios en 6 estados, esto de la mano de la Afore Banamex que ya es la número dos por total de cuentas y por total de cuentas activas, y ocupa la cuarta posición por activos bajo gestión; en temas de seguros Banamex es la tercera más grande del país en primas de vida, segunda en bancaseguros y crece a ritmo de mercado.

Con más de 20 millones de clientes, de los cuales casi 1.3 tres millones son nuevos en el banco y el 70 por ciento digitales, el reto que tendrá el nuevo presidente del Consejo de Administración, de la mano de los principales directivos, será avanzar y recuperar los espacios perdidos.

Movimientos energéticos

Mario Budebo (Especial)

Mexico Infrastructure Partners (MIP), que dirige Mario Budebo, compañía especializada en el desarrollo, financiamiento y administración de proyectos de infraestructura adquirió activos eólicos y fotovoltaicos en Estados Unidos y México propiedad de la española Acciona Energía que dirige Arantza Ezpeleta, por un total de mil millones de dólares.

La venta comprende la adquisición por MIP de 49 por ciento de los activos de cuatro plantas solares en Estados Unidos –Red Tailed Hawk y Fort Bend Solar en Texas; High Point Solar Farm Illinois; y Union Solar (415MW) en Ohio–, manteniendo Acciona la operación y mantenimiento; mientras en México, MIP adquiere la participación total de los parques eólicos de El Cortijo y Santa Cruz, ambos en Reynosa, Tamaulipas. Se espera que la operación se cierre en el primer semestre de 2026

Como se recordará, a mediados de año, MIP colocó una Fibra E por un monto de 85 mil millones de pesos, la emisión más grande de este tipo en más de una década, lo que habla del buen panorama que se tiene en la industria energética.

Electromovilidad, el pendiente

Hablando de temas energéticos, en donde se busca crecer más y hay amplio interés de parte de los mexicanos es en la electromovilidad, ya que una encuesta global entre conductores de vehículos eléctricos indica que se tiene que acelerar su adopción, por las ventajas que se ofrecen desde la emisión cero de contaminantes, e incluso el tema de poder circular en ciudades en donde se aplica el no circula por contingencia ambiental.

De acuerdo con los datos dados a conocer en la Global EV Driver Survey 2025 realizada por la Asociación Noruega de Vehículos Eléctricos, en el caso de México los consumidores ya están cada vez más convencidos del beneficio ambiental y de la necesidad de contar con políticas públicas que aceleren esta transición.

Eugenio Grandio (Especial)

Eugenio Grandio es el presidente de la Electro Movilidad Asociación (EMA) y ha promovido una red de carga rápida, amplia, operativa y confiable para acelerar la electrificación y eso requiere promover una infraestructura en corredores, gasolineras reconvertidas y puntos de alto flujo vehicular, algo que sólo sucede en las principales plazas del país, pero no entre puntos importantes carreteros.

En México, los conductores demandan señales claras desde el gobierno, como el establecimiento de medidas de política pública para incrementar las ventas de vehículos eléctricos; sin embargo, uno de los principales retos en el país es la falta de oportunidades de carga en carretera. Son tareas puntuales que de cumplirse podrían incentivar la compra de estos vehículos.

Buen panorama para BMV

Jorge Alegría (Especial)

El año que concluye en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ha sido más que positivo por el regreso de empresas al mercado de valores, que más bien han salido luego de una larga lista de procesos administrativos, pero lo más importante es que el año que entra ya hay varias empresas en la lista de espera, algunas en el sector carretero en donde estarían participando Afores.

La BMV que preside Marcos Martínez y tiene como director a Jorge Alegría tienen claro que el próximo año se tendrá no sólo un mejor panorama con llegada de más participantes, sino también que están en proceso de modernización para que los inversionistas mexicanos puedan acceder a mejores servicios. Un punto importante es que crecieron los mexicanos en el mercado accionario gracias a las operaciones de dos casas de bolsa: Actinver y GBM, que lograron que se realizarán millones de transacciones a través de sus plataformas, historias que ya les contaremos.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.