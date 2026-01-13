Condenan la investigación de EU contra el jefe de la Fed

El Departamento de Justicia emitió citaciones a la Fed por declaraciones que Jerome Powell hizo en un testimonio ante el Congreso el año pasado.

Tres expresidentes de la Reserva Federal (Fed) y cuatro exsecretarios del Tesoro de administraciones demócratas y republicanas criticaron una investigación del Departamento de Justicia sobre el actual presidente de la Fed, Jerome Powell, al advertir que socavaría la independencia del banco central de Estados Unidos.

“Así es como se formula la política monetaria en mercados emergentes con instituciones débiles, con consecuencias altamente negativas para la inflación y para el funcionamiento de sus economías en general”, dijeron en un comunicado. “No tiene lugar en Estados Unidos, cuya mayor fortaleza es el Estado de derecho, que es la base de nuestro éxito económico”.

Los expresidentes de la Fed, Janet Yellen, Ben Bernanke y Alan Greenspan, los únicos tres exjefes del banco central que siguen con vida, firmaron el breve comunicado. A ellos se sumaron los exsecretarios del Tesoro Tim Geithner y Jacob Lew —quienes sirvieron bajo el presidente Barack Obama—, Henry Paulson, que se desempeñó bajo el presidente George W. Bush, y Robert Rubin, quien sirvió bajo el presidente Bill Clinton. Yellen también encabezó el Tesoro bajo el presidente Joe Biden.

El comunicado, que también fue firmado por un grupo bipartidista de exasesores económicos de la Casa Blanca, se conoció después de que el domingo trascendiera que el Departamento de Justicia emitió citaciones a la Fed por declaraciones que Powell hizo en un testimonio ante el Congreso el año pasado.

Esto marcó la más reciente muestra pública de respaldo a la independencia de la Fed tras meses de ataques del presidente Donald Trump y de su administración.

En una extraordinaria declaración, Powell reveló que el Departamento de Justicia había notificado a la Fed citaciones amenazando con una acusación penal.

La acción estuvo relacionada con su testimonio ante el Congreso sobre las renovaciones en la sede de la Fed, pero la investigación forma parte realmente de las “amenazas y la presión continua” de la administración, según el banquero central.

Se suman apoyos a Powell

El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, emitió una firme defensa de Jerome Powell después de que el presidente de la Reserva Federal afirmara que la administración Trump intentaba presionar al banco central mediante una investigación de gran jurado.

“Reitero mi total apoyo al presidente de la Junta de la Reserva Federal, Jay Powell, quien refleja lo mejor en el servicio público”, dijo Macklem el lunes en un comunicado enviado por correo electrónico a Bloomberg News.

El senador Thom Tillis, un republicano clave en el Comité de Banca que no se presenta a la reelección, prometió oponerse a cualquier nominado de Trump a la Fed hasta que se resuelva el asunto.

McCormick, miembro del Comité Bancario, dijo que no cree que Powell sea culpable de actividad delictiva." La senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, dijo que se uniría a Tillis en el bloqueo de los candidatos de la Fed.

“Es casi una opinión universalmente aceptada entre los economistas que la independencia de los bancos centrales tiene un valor tremendo en términos de estabilidad financiera y económica”, dijo Avery Shenfeld, economista jefe del Canadian Imperial Bank of Commerce.

Jimmy Jean, economista jefe del Grupo Desjardins, dijo que Macklem podría haber estado buscando defender a los bancos centrales frente al creciente escepticismo que existe en los movimientos populistas en todo el mundo.

Advierten riesgos

El nuevo ataque de la administración Trump contra la Reserva Federal amenaza aún más su independencia y dificulta el trabajo del próximo jefe del banco central, según Scope Ratings.

En un comunicado, la agencia europea de calificación crediticia señaló que la investigación penal en contra de Powell, es otro ejemplo del tipo de política que impulsó a la compañía a recortar la calificación del país en octubre al cuarto nivel más alto, situándolo al mismo nivel que Francia.

Eduardo Caballero, analista bursátil de Signum Research, detalló que, la noticia en sí misma todavía no implica que efectivamente la Reserva Federal ya haya perdido independencia. “En cierto modo, lo que ha causado revuelo es que el gobierno estadounidense había procurado respetar la independencia de la Fed y en estos momentos se ha observado una presión pocas veces vista anteriormente”.

Analistas de Monex detallaron que esto convierte la independencia de la Fed como un tema central, y anticipan que el billete estadounidense seguirá presionado hasta que se nombre un nuevo presidente de la Fed, quien podría ser percibido como dovish.

Para Banamex, es posible que el Departamento de Justicia se desista y, sobre todo, es probable que la Suprema Corte de Justicia deseche la demanda. “Si esto no ocurre así, y la Fed comienza a percibirse como menos independiente, es probable que veamos un empinamiento de la curva de tasas de interés en EU, porque la Fed podría bajar las tasas a corto plazo, pero las de largo subirían y el dólar se depreciaría.

Con información de Valeria López.