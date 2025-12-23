La Fed y Banxico harán una pausa en su flexibilización monetaria

En la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de diciembre, los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés) decidieron reducir en 25 puntos base (pb) el rango objetivo de la tasa de fondos federales, ubicándolo ahora en 3.50% – 3.75% y cerrando el año con una disminución acumulada de 75 pb.

La decisión fue adoptada por mayoría de votos, ya que un miembro optó por una disminución mayor (50 pb) y dos prefirieron mantenerla sin cambios. En su comunicado, el Comité señaló que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado, que el crecimiento del empleo se ha desacelerado este año y que la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente hasta septiembre.

Respecto a la inflación, mencionó que esta ha aumentado desde principios de año y se mantiene “algo elevada”. Adicionalmente, destacó que la incertidumbre en torno a las perspectivas económicas sigue siendo elevada y que los riesgos a la baja para el empleo aumentaron en los últimos meses.

Además, el comunicado incluyó ajustes relevantes a las proyecciones económicas. Para 2025 y 2026, el crecimiento anual del PIB se revisó al alza a 1.7% y 2.3% (desde 1.6% y 1.8% estimado en septiembre, respectivamente), mientras que la previsión de inflación PCE anual se ajustó a la baja para ambos años a 2.9% y 2.4%, frente a 3.0% y 2.4% estimado anteriormente. En cuanto al mercado laboral, la proyección para la tasa de desempleo en 2025 (4.4%) y 2026 (4.5%) se mantuvo sin cambios. Asimismo, se actualizó el gráfico de puntos: los funcionarios de la FED prevén que la tasa de fondos federales cierre 2026 en 3.4%, lo que implica un recorte de 25 pb en el año (sin cambios frente a lo previsto en septiembre).

Aunque las minutas de la decisión de octubre exhibieron cierta cautela, era ampliamente esperado que la FED recortara su tasa objetivo en su reunión de hoy tras la publicación de datos económicos clave. Las nóminas no agrícolas de septiembre mostraron que la tasa de desempleo aumentó a 4.4% (su mayor nivel desde octubre de 2021), mientras que la inflación PCE anual, si bien se aceleró a 2.8% desde 2.7% previo, mostró una ligera moderación en su componente subyacente ante la desaceleración en la inflación de servicios, que alcanzó su nivel más bajo en cuatro años como reflejo de la desaceleración económica en EUA.

De cara a 2026, siete miembros del FOMC consideran que no se necesitarán recortes ese año, mientras que doce estiman reducciones en distintas magnitudes, lo que muestra una notable división sobre la trayectoria de la política monetaria. En Monex, estimamos que, en su reunión de enero, la FED mantendrá sin cambios el rango objetivo de la tasa de fondos federales en 3.50% - 3.75%.

En lo que respecta a México, en noviembre la inflación general fue de 0.66% mensual (m/m), superando las previsiones del mercado de un incremento de 0.55%. En términos anuales (a/a) se situó en 3.80%, acelerándose respecto a la cifra de 3.57% registrada en octubre. Sin embargo, se mantuvo por quinto mes consecutivo dentro del intervalo de variabilidad de Banxico (más/menos un punto porcentual alrededor del objetivo del 3.0%).

Por su parte, la inflación subyacente fue de 0.19% m/m, ubicándose cerca de su promedio de los últimos quince años para un mismo periodo (+0.20%). En su comparación anual, se aceleró a 4.43% desde 4.28% previo, alcanzando su nivel más alto desde marzo de 2024, ante repuntes tanto en la inflación de servicios (4.49% a/a vs. 4.44%) como en la de mercancías (4.37% a/a vs. 4.12%).

Estas cifras reflejan el complejo panorama inflacionario que sigue enfrentando México. Aunque la inflación general se ubica en el intervalo de variabilidad de Banxico, esto se debe en su totalidad al componente no subyacente, ante menores afectaciones climáticas en comparación con 2024. En contraste, la inflación subyacente, que ofrece una visión más estable de las tendencias inflacionarias y su trayectoria de mediano plazo, alcanzó su nivel más alto en 20 meses. A su interior, la inflación de mercancías registró su mayor variación desde diciembre de 2023, mientras que la de servicios ha presentado un descenso gradual y discontinuo, estancándose respecto a su lectura de hace seis meses.

Dado que lo anterior ameritaría cautela por parte de Banxico, estimamos que su Junta de Gobierno hará una pausa a su ciclo de recortes de la tasa de interés de referencia, después de la reducción ampliamente descontada de 25 pb de diciembre, ubicándola en 7.00%.