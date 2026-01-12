Trump anuncia aranceles del 25 por ciento a países que negocien con Irán: ¿La medida afecta a México?

¿México tiene relaciones comerciales con Irán? Esto sabemos sobre sí podría ser sancionado con aranceles de Donald Trump.

Donald Trump amenazó con aranceles del 25 por ciento a todos los países que hagan negocios con Irán, luego del fin de semana de protestas en el país de Medio Oriente, pero, ¿esta medida afectará a México?

Las protestas en Irán suman 646 muertos a corte de este lunes 12 de enero, de acuerdo con activistas. Y aunque el presidente Trump afirma que Tehrán quiere negociar con Washington, no existe pronunciamiento del gobierno iraní, que en días pasados acusó injerencia de Estados Unidos y de Israel en las protestas, además de “apoyar a terroristas”.

Trump anunció la medida este lunes 12 de enero; sin embargo, su administración no dio detalles sobre el alcance y la implementación de los aranceles contra países aliados de Irán como represalia por las protestas.

India, Turquía y China serán los principales países afectados con la medida, aunque es posible que para México el impacto sea menor.

¿Aranceles de Trump a países que hagan negocios con Irán afectan a México?

Las relaciones comerciales entre México e Irán son ‘casi inexistentes’, y en el intercambio no superan el millón de dólares al mes.

Datos de la Secretaría de Economía indican que la participación de Irán en las exportaciones de México es de apenas el 0.00006 por ciento, mientras que en las importaciones es del 0.00043 por ciento.

El Banco de México (Banxico) pone como ejemplo que, en octubre del año pasado, las exportaciones de México a Irán fueron de 103 mil dólares, mientras que las importaciones alcanzaron los 237 mil dólares.

El déficit comercial de México frente a Irán es de 134 mil dólares al mes. Además, los datos arrojan que en 2024 México realizó importaciones desde Irán por 5.46 millones de dólares, mientras que el país de Medio Oriente por únicamente 169 mil dólares.

En los últimos 20 años, solo hubo dos años en los que México importó productos desde Irán por más de 50 mdd: 2012, con 128 millones, y 2017, con 89.7 millones de dólares.

En 2024, los principales productos que México importó de Irán fueron:

Circuitos electrónicos integrados: 3.1 millones de dólares.

integrados: 3.1 millones de dólares. Polímeros de propileno o de otras olefinas en formas primarias: 1.34 millones de dólares

o de otras olefinas en formas primarias: 1.34 millones de dólares Cueros y pieles de animales: 339 mil dólares.

de animales: 339 mil dólares. Chocolate y alimentos relacionados: 50.4 mil dólares.

y alimentos relacionados: 50.4 mil dólares. Frutas : 45 mil dólares.

: 45 mil dólares. Preparaciones de conservas y pescados: 31.3 mil dólares.

y pescados: 31.3 mil dólares. Jengibre, azafrán, tomillo , hojas de laurel y curry: 53.2 mil dólares.

, hojas de laurel y curry: 53.2 mil dólares. Goma laca, gomas y resinas : 14.6 mil dólares.

: 14.6 mil dólares. Productos vegetales : 5.07 mil dólares.

: 5.07 mil dólares. Pegamentos : 141 mil dólares.

: 141 mil dólares. Artículos de vidrio para el hogar: 68.6 mil dólares.

para el hogar: 68.6 mil dólares. Alfombras y otros revestimientos para el suelo: 28.1 mil dólares.

El último reporte mensual registrado por la Secretaría de Economía, a corte de octubre del año pasado, indica que los cubos, dados y artículos para mosaicos de piedra natural, así como los polímeros de propileno, la goma laca y los pegamentos, se mantienen entre las principales importaciones de México provenientes de Irán.

Los estados que actualmente tienen mayor relación con Irán son:

Sinaloa : 45 por ciento con 107 mil dólares de importación.

: 45 por ciento con 107 mil dólares de importación. Chihuahua : 43 por ciento con 102 mil dólares de importación.

: 43 por ciento con 102 mil dólares de importación. Ciudad de México : 9.92 por ciento con 23.5 mil dólares de importación.

: 9.92 por ciento con 23.5 mil dólares de importación. Estado de México: 1.82 por ciento con 4.31 mil dólares de importación.

Por ahora, se desconoce si los aranceles de Donald Trump a países que tienen negocios con Irán afectará a México ante el volumen tan bajo. El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no se ha pronunciado al respecto.