Trump ‘mete presión’ a la Corte para no cancelar aranceles recíprocos: ‘Si lo hacen, estamos fritos’

Trump ha hecho a los aranceles su 'arma de presión' favorita en su segundo mandato como presidente de EU.

Tras su llamada con la presidenta Claudia Sheinbaum, Donald Trump retomó sus redes sociales para meter presión... pero a la Corte Suprema de Estados Unidos que estudia la legalidad de su política de aranceles.

En una sesión de noviembre pasado, los magistrados se mostraron escépticos respecto de que Trump tenga la autoridad para imponer los aranceles recíprocos en virtud de una ley de 1977 que otorga al presidente poderes especiales en situaciones de emergencia.

Enrique Quintana, director general editorial de El Financiero, dijo que fue de llamar al atención que magistrados conservadores como John Roberts, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett parecieron perfilarse en contra de las tarifas.

Si la Corte falla en contra de la administración de Donald Trump, los aranceles anunciados con ‘bombo y platillo’ en el pasado ‘Día de la Liberación’ quedarían anulados. En esa ocasión, el presidente republicano anunció tarifas de entre 10 a 50 por ciento a decenas de países.

Trump pide a la Corte mantener los aranceles recíprocos

Sin entrar en detalles, el presidente de EU advirtió que si la Corte Suprema falla en su contra, su administración se vería obligada a devolver “cientos de miles de millones de dólares”.

“Eso no incluye el monto de reembolso que países y empresas exigirían por las inversiones que están realizando en la construcción de plantas, fábricas y equipo, con el propósito de poder evitar el pago de aranceles", apuntó.

Entre los casos que caen en ese supuesto y específicamente afectan a nuestro país estarían, por ejemplo, el de General Motors, que anunció una inversión de 4 mil millones de dólares para llevar parte de su producción de México a EU.

Otra compañía que decidió mover su producción a Estados Unidos en detrimento de México fue la suiza Clariant, que fabrica productos químicos especializados en Puebla.

“Cuando se suman estas inversiones, estamos hablando de billones de dólares. Sería un caos total y casi imposible de pagar para nuestro país. (...) En otras palabras, si la Suprema Corte falla en contra de los Estados Unidos de América en esta bonanza de seguridad nacional, ¡estamos fritos!“, dijo en su red Truth Social.

El posible fallo en contra de los aranceles recíprocos también pondría en riesgo los nuevos acuerdos comerciales que Trump pactó con economías avanzadas como Japón, Corea del Sur o la Unión Europea que incluyen promesas de inversión en campos como la electrónica, los minerales críticos y los productos farmacéuticos.

El fallo también pondría en riesgo la mayoría que los republicanos ‘sostienen con alfileres’ en la Cámara de Representantes.

“La resolución de la Corte podría golpear una de las piezas centrales de la estrategia económica de Trump justo cuando los candidatos republicanos recorran sus distritos en busca de votos. Hoy, el promedio de las encuestas, compilado por RealClearPolitics, muestra una ventaja de3.5 puntos porcentuales para los demócratas en la contienda por la Cámara de Representantes", explicó Enrique Quintana en diciembre pasado.

El director general editorial de El Financiero agregó que uno de los beneficiados del fallo de la Corte contra los aranceles recíprocos sería el Gobierno de Claudia Sheinbaum que enfrentaría a una administración de Trump debilitada cuando inicie la revisión del T-MEC.

Con información de Bloomberg