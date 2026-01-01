Trump ‘avienta’ aranceles por la ventana: Pospone tarifas a muebles y gabinetes de cocina por un año

El presidente Donald Trump retrasó el aumento de aranceles a muebles tapizados, gabinetes de cocina y tocadores, aliviando el ritmo de sus gravámenes mientras la frustración de los votantes por los niveles de precios crece más.

La Casa Blanca publicó una hoja informativa sobre la proclamación presidencial el miércoles por la noche, mientras Trump organizaba una fiesta de Nochevieja en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida.

Los aranceles más altos debían entrar en vigor este jueves, pero ahora están previstos para el 1 de enero de 2027, según la hoja informativa.

En una proclamación de septiembre, Trump había ordenado originalmente que los aranceles sobre “ciertos productos de madera tapizados” aumentaran del 25 al ​​30 por ciento el 1 de enero, mientras que los aranceles sobre gabinetes de cocina y tocadores aumentarían del 25 al ​​50 por ciento. Su proclamación del miércoles retrasó esa medida, y el arancel actual del 25% sigue vigente, según informó la Casa Blanca.

Estados Unidos “continúa participando en negociaciones productivas con socios comerciales para abordar la reciprocidad comercial y las preocupaciones de seguridad nacional con respecto a las importaciones de productos de madera”, según la hoja informativa, lo que sugiere que las conversaciones pueden dar lugar a pactos para aplazar aún más los nuevos gravámenes.

Economía de EU crece 1.1 % en el tercer trimestre de 2025

La economía de Estados Unidos creció en el tercer trimestre un 1.1 por ciento con respecto al segundo, en lo que supone la primera publicación de datos relativos al producto interior bruto (PIB) del país desde septiembre debido al reciente cierre del Gobierno Federal.

A ritmo interanual, la primera economía del mundo se expandió 4.3 por ciento, según los datos publicados por la Oficina de Análisis Económico (BEA), un nivel por encima de lo previsto por los analistas y el más alto desde el tercer trimestre de 2023.

Los datos de la BEA mostraron a su vez que entre julio y septiembre las exportaciones estadounidenses crecieron 8.8 por ciento y las importaciones se encogieron un 4.7 por ciento, lo que apunta al efecto provocado por los mal llamados “aranceles recíprocos” que el propio Trump anunció en abril como pilar de su guerra comercial.

Con información de EFE.