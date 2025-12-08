Trump anuncia paquete de 11 mil mdd para apaciguar a agricultores por aranceles; pide bajar precio de tractores

El presidente Donald Trump presionó a los fabricantes de equipos agrícolas para que bajaran los precios de los tractores al anunciar un alivio de 12 mil millones de dólares para los agricultores, su último esfuerzo para abordar las preocupaciones de los estadounidenses sobre las inestables condiciones económicas bajo su liderazgo.

Trump dijo el lunes que su administración daría a compañías como Deere & Co. permiso para “eliminar muchas de las restricciones ambientales que tienen sobre la maquinaria”, culpándolas por aumentar los costos para los agricultores.

“Tendrán que reducir sus precios porque los equipos agrícolas se han vuelto demasiado caros, y gran parte de la razón es porque les imponen estos excesos ambientales, que no hacen nada más que complicarlos”, dijo el presidente.

Los votantes se han mostrado cada vez más inquietos con la gestión económica de Trump, ya que los presupuestos familiares se ven afectados por la inflación persistente y el debilitamiento del mercado laboral. Esto se extiende a los productores agrícolas, un grupo de fieles partidarios de Trump que se han visto gravemente afectados por su régimen arancelario y los bajos precios de los cultivos.

Trump asumió el cargo prometiendo bajar los precios al consumidor e impulsar la riqueza nacional, y la creciente opinión pública de que no ha cumplido esas promesas representa un riesgo para los republicanos en las elecciones intermedias del próximo año. El presidente ha desestimado las preocupaciones sobre la asequibilidad como una estafa demócrata, pero recientemente ha tomado medidas para convencer a los votantes de que se centra en el problema.

Eso incluye un viaje planeado al campo de batalla de Pensilvania el martes para promocionar su agenda económica, así como acciones ejecutivas, como una orden dirigida a la supuesta fijación de precios en la industria alimentaria.

Aun así, Trump intentó culpar a su predecesor, el expresidente Joe Biden, por la situación, diciendo que “heredamos un desastre total de la administración Biden”.

¿Qué incluye el paquete de ayuda agrícola anunciado por Trump?

El paquete de ayuda anunciado el lunes incluye hasta 11 mil millones de dólares en pagos únicos a agricultores bajo el nuevo programa de Asistencia Puente para Agricultores del Departamento de Agricultura. Los fondos restantes se reservan para cultivos no cubiertos por la FBA, según un funcionario de la Casa Blanca. Se están reteniendo unos mil millones de dólares para evaluar las necesidades de los productores de cultivos especializados, según informó la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins.

Los agricultores con un ingreso bruto ajustado promedio inferior a $900,000 para los años fiscales 2022-2024 son elegibles y tendrán hasta el 19 de diciembre para presentar los datos de declaración de superficie cultivada para determinar el monto de su pago, según otro funcionario. Las tarifas se publicarán a finales de mes. La administración espera distribuir la asistencia a más tardar a finales de febrero de 2026, aunque podría ser antes, según la fuente.

Trump afirmó que el dinero para el alivio provenía de una “pequeña porción” de los ingresos arancelarios. Sin embargo, un funcionario indicó antes del anuncio que los fondos fueron autorizados bajo la Ley de la Corporación de Crédito para Productos Básicos y serán administrados por la Agencia de Servicios Agrícolas.

El esperado alivio para los agricultores es un reconocimiento tácito de que los amplios aranceles globales de Trump han afectado a algunas empresas estadounidenses, incluidos los agricultores, al contribuir a las presiones sobre los precios y a la contracción de los mercados de exportación.

Sin embargo, los funcionarios de la administración han culpado públicamente a otros factores por los problemas que enfrentan los agricultores, como los bajos precios de las materias primas y lo que dicen fue el fracaso de Biden en hacer cumplir un objetivo de compra de soja que Estados Unidos y China acordaron durante el primer mandato de Trump.

China suspendió las compras de soja estadounidense en medio de la guerra comercial entre ambos países a principios de este año. Pekín ha incrementado las compras como parte de la tregua pactada en octubre entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping.

“Hablé con el presidente Xi muy recientemente y creo que va a hacer incluso más de lo que prometió hacer”, dijo Trump, advirtiendo después que “no era un compromiso”.

“Le pregunté al presidente Xi si podía aumentar la producción, y creo que lo hará”, dijo Trump. “Pero los productores de soja están muy contentos”.

Las cantidades actuales aún son inferiores a las que los agricultores estadounidenses esperaban enviar al extranjero, aunque el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha dicho que China está en camino de cumplir su objetivo de 12 millones de toneladas para fines de febrero.

El anuncio del lunes refleja el apoyo financiero que Trump ofreció a los agricultores durante su primer mandato, cuando Estados Unidos y China también se encontraban enfrascados en una guerra comercial. Los legisladores estatales agrícolas del propio partido del presidente han pedido repetidamente a la Casa Blanca que aborde las dificultades económicas que enfrentan los productores agrícolas.