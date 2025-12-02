Costco se pone al ‘tú por tú’ con Trump: Demanda reembolso de millones de dólares por aranceles

Empresas estadounidenses han aplicado planes para reducir sus costos tras la aplicación de aranceles de Trump a múltiples países.

Costco, cadena que tiene planeado abrir más sucursales en México, ya acusó a Donald Trump con la justicia estadounidense y exige que el Gobierno le reembolse dinero pagado por aranceles.

La demanda de Costco es contra el uso de la administración de Donald Trump de poderes de emergencia para aplicar tarifas a miles de productos que son importados a Estados Unidos.

La legalidad de los aranceles de Donald Trump llegó a la Corte Suprema de EU que decidirá en las próximas semanas si el presidente excedió sus capacidades o no al declarar la medida.

Empresas de todos los tamaños, desde gigantes como Costco a compañías familiares, demandaron al Gobierno de EU con el objetivo de evitar la incertidumbre sobre su elegibilidad para reembolsos si la Corte Suprema falla en contra de Trump.

¿De qué trata la demanda de Costco contra Trump?

La empresa famosa en México por sus pasteles pide un reembolso completo de los aranceles pagados en lo que va de 2025.

Los abogados de Costco escribieron que la demanda, presentada el 28 de noviembre ante el Tribunal de Comercio Internacional de EU, se originó debido a la incertidumbre de si se garantizarán reembolsos a todas las empresas que han estado pagando aranceles si la Corte Suprema los declara ilegales.

La demanda no especifica cuánto le han costado a la compañía los aranceles de Trump hasta la fecha.

Costco argumenta que necesita una intervención judicial inmediata porque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) denegó su solicitud de extender el plazo para finalizar las determinaciones arancelarias bajo el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional por parte de Trump. La compañía afirma que esto podría poner en riesgo su capacidad para solicitar reembolsos completos en el futuro.

Trump está “feliz” con su política de aranceles (aplicada a México, por ejemplo) al destacar los miles de millones de dólares ingresados a las arcas públicas de EU.

“Recibimos muchos aranceles. Están pagando mucho dinero”, dijo a finales de octubre sobre las tarifas aplicadas a México que se extendieron tras una nueva tregua con el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

¿Qué otras empresas demandaron a Trump por sus aranceles?

Durante la sesión de alegatos en noviembre, jueces clave de la Suprema Corte de Estados Unidos se mostraron escépticos sobre la legalidad de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump, los cuales generan decenas de miles de millones de dólares cada mes.

Aunque tribunales federales inferiores fallaron en contra del Gobierno en varias demandas iniciales, permitieron que los aranceles continúen aplicándose mientras la Corte Suprema prepara su decisión final.

En las últimas semanas, empresas de alto perfil como Revlon y Kawasaki también han presentado demandas para impugnar estas tarifas.

Las políticas arancelarias, amplias y sujetas a cambios constantes, han generado tensiones en el sector minorista este año, ante el riesgo de elevar precios y reducir el poder adquisitivo de consumidores ya golpeados por años de inflación. Si bien el impacto ha sido menor al previsto debido a exenciones y ajustes posteriores, productos como electrónicos y ropa sí muestran incrementos.

Con información de Bloomberg y EFE