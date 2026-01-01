‘Todo el mundo gritaba’: Testigos narran como fue el ‘infierno’ del incendio en bar de Suiza

El bar Le Constellation está en el sótano de un edificio de dos plantas en el cantón turístico de Valais.

Dos jóvenes francesas que estaban en el bar Le Constellation que se incendió en una fiesta de Año Nuevo relataron cómo se produjo y propagó el fuego; cómo huyeron, y el pánico que se generó entre los asistentes.

“Todo el mundo gritaba”, contó una de estas dos jóvenes al contar al canal francés BFMTV lo que vivieron. De acuerdo con las chicas, el origen de la tragedia fueron unas bengalas o artificios pirotécnicos que se confeccionaron en unas botellas de champán.

Incendio en bar Le Constellation comenzó ‘en cuestión de segundos’

Emma y Albane, que se encontraban celebrando el Año Nuevo 2026 en el bar Le Constellation observaron que el incendio comenzó cuando alguna de esas bengalas se acercó al techo, que era de madera.

“En unas decenas de segundos”, ha indicado una de ella, las llamas se propagaron por toda la discoteca, que estaba en el sótano de un local que constaba de dos plantas. Luego el fuego se extendió también a la planta baja en dos o tres minutos.

Las dos jóvenes francesas salieron corriendo y gritando y, cuando echaron la vista atrás, observaron que había varias personas quemándose, de las alrededor de 200 que calculan que había en el bar.

Vista de un cartel que prohíbe los fuegos artificiales por riesgo de incendio en el lugar en el que decenas de personas han muerto" en un incendio. (ALESSANDRO DELLA VALLE/EFE)

Una de ellas se cayó en la escalera, empujada por un movimiento de los que querían evacuar el bar, y se hizo daño en la rodilla. Como la puerta era muy pequeña para dar salida a todos los que querían huir de las llamas, una de las personas que se encontraban allí rompió uno de los cristales.

Según el relato de estas chicas, los bomberos y las policías llegaron “en unos minutos” después del inicio del incendio que, de acuerdo con su relato, les pareció accidental. No escucharon ninguna explosión.

Las autoridades suizas reportaron que el incendio causó “decenas de muertos” y “un centenar de personas heridas, muchas gravemente”.

El Ministerio francés de Exteriores ha señalado en un comunicado que tiene noticia de que hay al menos dos franceses entre los heridos, que han sido inmediatamente asistidos por los servicios sanitarios suizos, sin descartar otras víctimas.

El presidente Emmanuel Macron expresó en su cuenta de X una “profunda emoción” por el incendio y ha enviado al pueblo suizo y a las autoridades helvéticas, en nombre de Francia un mensaje de “plena solidaridad”, así como el “apoyo fraterno”.