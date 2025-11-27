‘Fue horrible’: Residentes narran el trágico incendio en Hong Kong que suma 55 muertos y 279 desaparecidos

La cifra de muertos en un incendio en torres de apartamentos en Hong Kong subió el jueves a 55 personas, según las autoridades, mientras los bomberos luchaban por segundo día contra uno de los fuegos más mortales de la era moderna en el territorio. Tres hombres de una empresa de construcción fueron arrestados y los rescates continuaban.

Eran alrededor de las 14:51 horas de una soleada tarde de miércoles cuando se vieron por primera vez llamas trepando por los andamios de bambú y la red verde que cubrían la Casa Wang Cheong de 31 pisos en el noreste de Hong Kong.

En cuestión de horas, el fuego se propagó de manzana en manzana en el complejo residencial frente al mar en el distrito de Tai Po, avivado por los vientos continentales que trajeron aire fresco y seco. Pronto, siete de las ocho torres —que en total albergaban unos 2 mil apartamentos con unas 5 mil personas— ardieron mientras una humareda negra oscurecía el cielo.

Los residentes se apresuraron a salir del edificio conocido como Tribunal Wang Fuk, sorprendidos por la rapidez con la que se propagaba el fuego. Sin que sonaran las alarmas, algunos recibieron llamadas de familiares que se encontraban en otros lugares instándolos a evacuar rápidamente. Otros regresaron rápidamente al lugar tras enterarse de la noticia por sus amigos. Muchas personas mayores en sillas de ruedas tuvieron dificultades para escapar.

El residente Peter Leung, de 71 años, regresó al área poco antes de las 16:00 horas y encontró el complejo en llamas, aunque su apartamento en el piso 28 estaba en el único edificio que no se incendió.

“Fue horrible. He vivido tanto tiempo y nunca he tenido tanto miedo”, dijo Leung, quien ya está jubilado. “Me parte el corazón. Es imposible borrar esa imagen de mi mente”.

Mientras cientos de bomberos luchaban por contener el incendio, los residentes atrapados en los edificios hicieron llamadas desesperadas a los servicios de emergencia. Otros rogaron por el rescate de sus mascotas. Sin embargo, el intenso calor impidió que los rescatistas pudieran entrar en algunos edificios mientras las llamas seguían ascendiendo.

A las 18:22, el gobierno elevó la alarma de incendios al nivel 5 por primera vez en 17 años. Los incendios ardieron sin cesar durante toda la noche, consumiendo cada planta por turno. Hasta la mañana del jueves, los bomberos habían logrado extinguir las llamas en cuatro de los siete edificios incendiados. No pudieron acceder de forma segura a las plantas superiores de los edificios que aún estaban en llamas, lo que aumentaba la posibilidad de más víctimas.

La magnitud del incendio en Hong Kong no tuvo precedentes en una ciudad con, por mucho, la mayor cantidad de edificios altos del mundo. El número de muertos asciende actualmente a 55, incluyendo un bombero, y otros 45 se encuentran hospitalizados en estado grave. Unas 279 personas siguen desaparecidas, lo que aumenta el temor de que el número de muertos sea mucho mayor, convirtiéndolo en uno de los desastres más mortíferos de Hong Kong.

Mientras la policía acordonaba la zona, residentes y familiares observaban los edificios en llamas y buscaban noticias de sus seres queridos. Los rescatistas seguían encontrando supervivientes, lo que avivaba la esperanza de encontrar a otros con vida.

Los edificios residenciales de Hong Kong se incendiaron 'en cadena'. (Bloomberg)

Así se quedaron atrapados los residentes en el incendio de Hong Kong

La Sra. Fong, de 40 años, dijo que eran las 20:00 horas del miércoles cuando tuvo contacto por última vez con su madre de 70 años, que estaba escondida con su vecino de 50 años en un baño del piso 27.

“Su situación ya estaba empeorando; me dijo que se sentía mareada y confundida”, dijo Fong. Su madre no trajo su teléfono al salir del apartamento. A medianoche, el teléfono del vecino se quedó sin batería y perdieron contacto.

“No sé cómo está mi mamá ahora”, dijo, “todavía no han llegado a nuestro piso”.

Chong Wai-man, de 75 años, escuchó a sus vecinos gritar “¡Fuego!” alrededor de las 15:00 horas, antes de que su edificio se incendiara. Él y su esposa salieron corriendo de su apartamento y bajaron 15 pisos para ponerse a salvo.

“Estaba tan en shock que ni siquiera me sentía cansado”, dijo, y agregó que pasaron la noche con un hijo que vive cerca.

Aún no se ha identificado la causa del incendio, pero las autoridades cuestionan las normas de seguridad empleadas en un proyecto de renovación de los edificios. La policía arrestó a dos directores y a un consultor de ingeniería de una empresa constructora.

“La policía tiene motivos para creer que los responsables de la empresa actuaron con negligencia grave, lo que provocó el incidente y provocó que el incendio se propagara rápidamente, causando graves víctimas”, dijo la superintendente principal Eileen Chung en una conferencia de prensa.

Hong Kong exige el uso de redes protectoras ignífugas y otros materiales en los andamios para evitar la propagación de incendios.

“La red protectora, la tela ignífuga y las láminas de plástico del exterior del edificio ardieron con mucha más intensidad y se propagaron mucho más rápido que los materiales que cumplen con las normas”, declaró el secretario de Seguridad, Chris Tang, Añadió que esto era “inusual”.

El incendio mortal es uno de los mayores desafíos que ha enfrentado el presidente ejecutivo John Lee desde que asumió el cargo en 2022. El presidente chino, Xi Jinping, instó a que se realicen todos los esfuerzos posibles para minimizar las consecuencias del desastre, que se produce pocos días antes de las elecciones legislativas fuertemente promovidas por los funcionarios.

Lee afirmó que el gobierno había suspendido toda campaña publicitaria para que las urnas se centraran en el incendio, pero no ofreció una respuesta directa cuando se le preguntó si se pospondrían las elecciones. Esta votación es solo la segunda que se celebra desde que se reformó la legislatura tras las protestas de 2019 y Pekín impuso una ley de seguridad nacional que prohibió la entrada a cualquiera que no fuera considerado “patriota”.

Así contribuyeron los andamios de bambú para incrementar el incendio en Hong Kong

Es probable que el papel de los andamios de bambú en el incendio también sea objeto de escrutinio. Si bien el gobierno anunció en marzo que la mitad de las nuevas obras de edificación pública tendrían que utilizar andamios metálicos, un alto funcionario declaró a los legisladores en julio que no tenía previsto prohibir el uso del bambú.

El bambú podría ser responsable del incendio en Hong Kong. (AP)

En los últimos años se han producido en Hong Kong varias tragedias e incendios importantes en edificios de gran altura, aunque las muertes son poco frecuentes.

El mes pasado, un andamio que rodeaba un edificio comercial en el distrito financiero central de la ciudad se incendió , causando cuatro hospitalizaciones. En 2023, un hotel de 42 plantas en construcción en el distrito turístico de Tsim Sha Tsui, Hong Kong, se incendió antes de ser controlado. Hasta hoy, el incendio más mortífero en un edificio residencial en las últimas décadas fue el de 1996 en el Edificio Garley, en Jordania, que causó la muerte de 41 personas y provocó una revisión a fondo de las normas de seguridad contra incendios.

El Tribunal Wang Fuk se construyó en 1983 como vivienda social antes de venderse a precios inferiores al mercado a familias en el marco de un programa gubernamental. Las obras de renovación estaban a cargo de Prestige Construction & Engineering Co., una empresa contratista registrada contratada por los propietarios del complejo, según un comunicado del gobierno.

Chen, de 72 años, estaba sola en casa cuando escuchó un alboroto afuera de su apartamento en el tercer piso del Tribunal Wang Fuk el miércoles por la tarde. Alrededor de las 15:00 horas, recibió una llamada de su hija, quien estaba de vacaciones con su esposo y sus dos hijos en Corea del Sur.

“Salí corriendo de inmediato. No traía nada más que mis llaves y mi teléfono”, dijo Chen, quien pidió solo su apellido, y añadió que nunca escuchó una alarma de incendios. Dijo que a menudo sentía miedo cuando caían escombros de las obras de renovación y hacían mucho ruido.

“Al menos mi familia está a salvo”, añadió. “Pero es posible que hayamos perdido todas nuestras pertenencias”.

Con información de AP.