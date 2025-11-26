‘Edificios arden en cadena’: Sube a 36 número de muertos por incendio en Hong Kong; 279 han desaparecido

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, anunció este miércoles 26 de noviembre que los fallecidos por el incendio de varios bloques de viviendas en el distrito de Tai Po se elevan ya a 36, según recoge el diario hongkonés South China Morning Post.

Además, 279 personas están desparecidas y 29 se encuentran hospitalizadas, siete de ellas en estado crítico, como consecuencia de un incendio que empieza a estar “gradualmente bajo control”, dijo Lee.

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong también detalló que se han desplegado más de 140 camiones de bomberos y más de 800 bomberos y paramédicos para extinguir el incendio.

También se están utilizando drones en las tareas de extinción del fuego que ha afectado a siete edificios de Wang Fuk Court, un complejo residencial que se halla inmerso en un proceso de renovación por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares, 36.6 millones de euros).

‘Edificios arden en cadena y nadie los apaga’: ¿Qué sabemos del incendio en Hong Kong?

Los bomberos continúan luchando contra el fuego por el incendio, que supera ya las ocho horas de duración y afecta a cuatro bloques del vecindario. Las autoridades han indicado que las altas temperaturas dentro de los edificios y la caída de andamios y escombros dificultan el avance de los equipos de rescate.

Vecinos del complejo han expresado indignación por la aparente lentitud en la extinción del incendio. Una residente de la zona, de apellido Cheung, declaró al diario que “los edificios arden en cadena y nadie parece apagarlos” y recordó que en las obras cercanas se habían detectado obreros fumando, motivo por el que se habían impuesto multas.

Un alto mando policial de Tai Po ha confirmado a la prensa que, al no estar controlado el fuego en ninguno de los bloques, resulta imposible realizar registros piso por piso para confirmar que todas las viviendas han sido evacuadas, por lo que se desconoce cuántas personas permanecen atrapadas.

En paralelo, una organización de rescate animal calculó que más de un centenar de mascotas han quedado atrapadas en los edificios. El incendio, que comenzó en el andamiaje exterior de varios pisos, fue inicialmente clasificado como alarma de nivel 1, pero escaló rápidamente a nivel 4.

El complejo cuenta con 1.984 viviendas, que albergan a unos 4 mil residentes. Más de 700 personas han sido trasladadas a centros comunitarios habilitados como refugios temporales, según el Gobierno de Hong Kong.