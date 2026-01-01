Incendio en fiesta de Año Nuevo deja decenas de muertos en Suiza; gente rompía ventanas para escapar del fuego

Agentes de policía inspeccionan la zona donde un incendio en el bar Le Constellation causó varios fallecidos y heridos.

Decenas de personas murieron y alrededor de 100 más resultaron heridas, la mayoría de gravedad, tras un incendio en un bar de una localidad turística de los Alpes suizos durante la celebración de Año Nuevo, reportó la policía este jueves 1 de enero.

“Varias decenas de personas” perdieron la vida en el bar Le Constellation, explicó Frédéric Gisler, comandante de la policía del cantón de Valais, durante una conferencia de prensa.

Las autoridades trabajan para identificar a las víctimas e informar a sus familias, pero el proceso “tomará tiempo y por el momento es prematuro dar una cifra más precisa”, apuntó Gisler, que añadió que la comunidad está “devastada”.

Beatrice Pilloud, fiscal general del cantón, indicó que era demasiado pronto para determinar la causa del incendio. Los expertos aún no han podido entrar al local.

“En ningún momento se planteó la posibilidad de que se trate de un ataque”, declaró Pilloud.

¿Qué provocó el incendio en el bar Le Constellation?

Helicópteros y ambulancias acudieron rápidamente al lugar para asistir a las víctimas, algunas de ellas llegadas desde distintos países, de acuerdo con las autoridades.

Dos mujeres contaron a la cadena francesa BFMTV que estaban en el interior cuando vieron a un camarero llevando a una compañera a hombros. La camarera sostenía una vela encendida en una botella que prendió fuego al techo de madera. Las llamas se propagaron rápidamente y causaron el colapso del techo, agregaron.

Una de las mujeres describió una estampida de gente que trataba de escapar del club nocturno, ubicado en un sótano, subiendo por una estrecha escalera y saliendo por una puerta angosta.

Otro testigo que habló con BFMTV contó que la gente rompía las ventanas para huir de las llamas, algunas con heridas graves, y que padres en pánico que acudieron al lugar en coche para ver si sus hijos estaban atrapados dentro. El joven contó que vio a una veintena de personas luchando por salir de entre el humo y las llamas y comparó lo que vio desde el otro lado de la calle con una película de terror.

Las autoridades calificaron el incendio como un “embrasement généralisé”, un término que describe cómo un fuego que puede causar la liberación de gases combustibles que luego pueden inflamarse de forma violenta y provocar una combustión súbita generalizada.

“Esta noche debería haber sido un momento de celebración y unión, pero se convirtió en una pesadilla”, se lamentó Mathias Rénard, jefe del gobierno regional.

La cifra de heridos era tan alta que la unidad de cuidados intensivos y el quirófano del hospital de la región alcanzaron rápidamente su capacidad máxima, añadió Rénard.