Trump da el ‘viejazo’: Toma más aspirinas, no oye e ignora a médicos porque ‘confía en sus genes’

Donald Trump es la persona de más edad en tomar posesión de la Presidencia de EU.

¡Ah, pero cómo es necio! Donald Trump se ‘sinceró’ en una entrevista exclusiva con el Wall Street Journal en la que reveló que ignora varios de los consejos dados por el equipo de médicos que velan por la salud del presidente de Estados Unidos.

En una entrevista con el diario estadounidense, Donald Trump se refirió a los moretones en sus manos y explicó que aparecieron por la cantidad de aspirinas que toma a diario.

Trump dijo que sus médicos aconsejaron reducir el consumo del medicamento, pero ignoró el consejo ya que lleva 25 años con este hábito porque la aspirina ayuda a ‘adelgazar’ la sangre.

“No quiero sangre espesa pasando por mi corazón, quiero sangre bonita y delgada”, contó al WSJ.

Sean Barbabella, médico de Trump, explicó que el mandatario toma 325 miligramos de aspirinas al día, una cantidad considerablemente alta si se toma en cuenta que la Clínica Mayo señala que una dosis baja de aspirinas es de 81 miligramos.

“(Mis médicos) preferirían que tomara la (dosis) más pequeña, pero yo tomo la grande, lo he hecho durante años, y lo que sí hace es que provoca moretones”, admitió.

Trump niega reportes de que se esté quedando sordo

Fuentes consultadas por el Wall Street Journal, entre quienes están donantes y amigos, contaron que se ha hecho frecuente que tengan que alzar la voz para que el presidente de EU los escuche bien.

El presidente de EU también negó haberse quedado dormido en reuniones del gabinete de Gobierno que suelen ser transmitidas en vivo por YouTube. “Mi salud es perfecta”, remarcó al WSJ.

¿Cómo es la rutina del presidente de EU? Según Trump, empieza a trabajar muy temprano y alrededor de las 10 de la mañana se mueve al Despacho Oval de la Casa Blanca en el que tiene reuniones con secretarios del gabinete, legisladores, personal, etc. Suele irse del lugar a las 7 u 8 de la noche.

¿Por qué Trump no sigue los consejos de sus doctores?

En la entrevista con el Wall Street Journal, Donald Trump (el hombre más viejo en asumir la Presidencia de Estados Unidos) argumentó que ignora las recomendaciones médicas por “sus buenos genes”.

Trump, quien confesó al WSJ que no hace ejercicio porque “le parece aburrido”, toma rosuvastatina y ezetimiba para controlar sus niveles de colesterol. También se pone una crema de mometasona por una infección en la piel, según datos proveídos por la Casa Blanca.