México debe basar su crecimiento en políticas internas

México debe basar su estrategia de crecimiento económico en políticas internas, que den claridad a la inversión, sobre todo si se considera la incertidumbre que puede acarrear la política comercial de Estados Unidos, recomendó Alejandro Werner.

El director del Georgetown Americas Institute, recalcó que “nuestra palanca de crecimiento tiene que voltear a las reformas estructurales internas, competencia, desregulación, educación, infraestructura, y no un Plan México, que es todo y no es nada”.

Tiene que haber una política y una estrategia de inversión mucho más clara, y se debe revisar cómo hacer para que la reforma judicial sea lo menos nociva sobre la sociedad y sobre la inversión, añadió el exdirector para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional.

Consideró que México podrá alcanzar una buena negociación en el T-MEC con Estados Unidos, pero en un contexto institucional mucho más débil, porque el gobierno norteamericano moverá los aranceles.

Decisiones unilaterales de EU

Debido a que Estados Unidos puede tomar decisiones unilaterales a pesar del T-MEC, México debe dar claridad a la inversión.

“Estimo que las autoridades y el país van a alcanzar una buena negociación en el T-MEC, pero no sabemos cuándo. Y además, ninguna negociación es final con el gobierno de Estados Unidos. Al final del día vamos a tener un tratado, pero ¿de qué sirve el tratado si Estados Unidos puede mover aranceles?”, enfatizó.

Subrayó que ante las decisiones unilaterales de EU, México no tiene recursos y, ante este nuevo entorno geopolítico, al final del día hay que adecuarse a lo que el vecino del norte quiera con respecto a este tratado. “Entonces, vamos a tener una ventaja arancelaria, pero dentro de un contexto institucional mucho más débil”, reiteró al participar en el Seminario de Perspectivas Económicas 2026 del ITAM.

El también exsubsecretario de Hacienda proyectó que la economía mexicana seguirá creciendo poco y que la inflación seguirá por encima de 4 por ciento, debido a la política salarial.

“Independientemente de lo que se piense de la política del salario mínimo y del empuje de la redistribución vía la política salarial, esto va a seguir generando presiones inflacionarias en los próximos años; habrá un escenario de bajo crecimiento con inflación controlada, entre 4 y 4.5 por ciento en los próximos años”, estimó.

Reiteró que cada vez se hace más urgente que México tenga una postura mucho más clara sobre cómo vamos a enfrentar este mundo que se avecina en las próximas décadas, debido a que si se observa el crecimiento económico de las últimas tres décadas, somos el país 160 de 190 países en el mundo.

“La gran pregunta es por qué no hemos tenido una conflictividad social mucho mayor en México con las tasas de crecimiento per cápita que hemos tenido. Yo creo que la paz social que hemos vivido en el país ha sido impresionante, dado el rezago económico que hemos tenido. El tema del crecimiento económico es crucial”, subrayó.

Aseguró que el modelo de no crecer y distribuir no es sostenible, aunque se ha podido mantener por un periodo largo en países como Venezuela, Bolivia y Argentina.

Agregó que, en el escenario de una economía global mucho más riesgosa, las autoridades financieras deberían estar pensando en cómo adquirir más seguros ante los riesgos que se pueden enfrentar en los próximos 5 años. “Creo que estas reflexiones hoy están ausentes en el país y sería muy bueno que la sociedad y el gobierno, básicamente, empecemos a movernos en esta dirección”, recalcó.

Bajo crecimiento

Ernesto Revilla, economista en jefe para América Latina de Citigroup, anticipó en el mismo evento un avance del PIB de 1.0 por ciento en 2026, que se sustentaría en un entorno externo favorable y una normalización en la inversión.

Auguró que la renegociación del T-MEC destrabará el entorno de incertidumbre asociado con el sector externo, y estimó que el consumo se mantendrá como un motor importante para la economía.

Reconoció que el gran problema macro, es el bajo crecimiento; “es fácil decir que fueron las condiciones externas en 2025, que la incertidumbre del T-MEC provocó esta baja en la inversión, pero es cierto que hay factores domésticos, asociados a la falta de inversión pública y de rentabilidad de los proyectos de inversión pública que se han hecho, asociados al deterioro institucional, que ha mantenido una baja confianza de la inversión.